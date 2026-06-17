Entre historia, tradición y memoria

Jóvenes de todo el país redescubrieron las raíces de la inmigración suiza en San Jerónimo Norte

En el marco de la Fiesta Nacional del Folklore Suizo, jóvenes provenientes de distintas provincias argentinas que integran la edición 2026 del Swiss Camp visitaron San Jerónimo Norte y participaron de una jornada de formación histórica y cultural en el predio de Los Cuatro Montes. Guiados por el escritor e historiador José Luis Eggel, conocieron los orígenes de la inmigración suiza, el proceso de colonización y el legado que aún hoy forma parte de la identidad de la localidad.