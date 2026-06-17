La historia de las primeras cinco familias valesanas que llegaron a la región volvió a cobrar vida en San Jerónimo Norte.
Jóvenes de todo el país redescubrieron las raíces de la inmigración suiza en San Jerónimo Norte
En el marco de la Fiesta Nacional del Folklore Suizo, jóvenes provenientes de distintas provincias argentinas que integran la edición 2026 del Swiss Camp visitaron San Jerónimo Norte y participaron de una jornada de formación histórica y cultural en el predio de Los Cuatro Montes. Guiados por el escritor e historiador José Luis Eggel, conocieron los orígenes de la inmigración suiza, el proceso de colonización y el legado que aún hoy forma parte de la identidad de la localidad.
Fue gracias a una actividad que reunió a adolescentes y jóvenes de distintos puntos del país en el marco de la edición 2026 del Swiss Camp, una iniciativa impulsada por la Federación de Asociaciones Suizas de la República Argentina que busca fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces culturales.
La propuesta se desarrolló durante la realización de la Fiesta Nacional del Folklore Suizo y tuvo como escenario el predio de los Cuatro Montes, uno de los espacios más representativos de la historia de la ciudad.
Allí, el escritor e historiador local José Luis Eggel fue el encargado de brindar una charla sobre la llegada de los inmigrantes suizos, las dificultades que enfrentaron en sus primeros años y el proceso que dio origen a una de las colonias más emblemáticas de la provincia de Santa Fe.
Un programa que apuesta al futuro de las instituciones suizas
El Swiss Camp se ha consolidado en los últimos años como una de las principales herramientas para acercar a los jóvenes descendientes de suizos a la historia y las tradiciones de sus antepasados.
Según explicó Eggel a El Litoral, el programa reúne anualmente a adolescentes de diferentes provincias argentinas, quienes participan de encuentros culturales, actividades recreativas y espacios de formación vinculados con la identidad helvética.
“La Federación está realizando una labor muy importante porque es una forma de darle continuidad a toda la historia suiza. Los chicos participan de charlas en alemán y francés, aprenden recetas tradicionales, conocen distintas instituciones y recorren lugares vinculados a la inmigración”, destacó.
El historiador remarcó además que uno de los principales desafíos de las asociaciones suizas del país es lograr una mayor participación de las nuevas generaciones.
“Lamentablemente no hay muchos jóvenes participando en las instituciones. Por eso este tipo de programas son fundamentales para atraerlos, involucrarlos y transmitirles el valor de la historia y de la cultura de sus antepasados”, sostuvo.
Una recorrida por los orígenes de la colonia
Durante la jornada en los Cuatro Montes, los participantes pudieron conocer detalles sobre el proceso migratorio que protagonizaron los primeros colonos suizos que arribaron a la región a mediados del siglo XIX.
Eggel relató cómo fueron los viajes transatlánticos, las condiciones con las que se encontraron al llegar a estas tierras y los esfuerzos que debieron realizar para construir una nueva comunidad.
La charla también abordó la evolución de la colonia y la transformación de aquel asentamiento inicial en la actual ciudad de San Jerónimo Norte, considerada una referencia histórica de la inmigración suiza en Argentina.
“Les expliqué cómo llegaron, cómo se instalaron en los Cuatro Montes, cómo comenzaron a organizarse y de qué manera se fue formando el centro urbano que hoy conocemos. Fue muy gratificante porque los chicos estuvieron muy atentos y mostraron un enorme interés por la historia”, señaló.
La actividad permitió además que los jóvenes tomaran contacto directo con escenarios que forman parte del patrimonio histórico local, fortaleciendo el vínculo entre la memoria colectiva y las nuevas generaciones.
Historia, convivencia y tradición
Más allá del contenido histórico, la visita también incluyó momentos de integración y recreación.
Los jóvenes compartieron actividades al aire libre, recorrieron el predio y disfrutaron de una jornada de convivencia que incluyó un almuerzo y espacios de intercambio entre jóvenes provenientes de distintas regiones del país.
Eggel sostuvo que estas experiencias permiten que los participantes construyan vínculos duraderos mientras profundizan su conocimiento sobre la cultura suiza en Argentina.
“El grupo es cada vez más grande y eso demuestra que el proyecto sigue creciendo. Es una forma de garantizar que toda esta historia no se pierda y que las nuevas generaciones puedan apropiarse de ella”, afirmó Eggel.
La edición 2027 del Swiss Camp continuará su recorrido en otras localidades vinculadas a la inmigración suiza. Según adelantó el historiador, el próximo encuentro tendrá como sede principal la ciudad de Esperanza, aunque también incluirá visitas a distintas colonias de la región.
La experiencia vivida en San Jerónimo Norte dejó una imagen alentadora: decenas de jóvenes escuchando con atención las historias de quienes forjaron una de las comunidades de origen suizo más importantes del país y demostrando que la memoria, cuando encuentra nuevas voces para transmitirla, sigue proyectándose hacia el futuro.