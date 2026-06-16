San Jerónimo del Sauce atraviesa una etapa de importantes transformaciones en materia de infraestructura. Mientras avanza la construcción de la red de agua potable que permitirá abastecer a la localidad con agua proveniente del acueducto, también continúan las tareas finales en las viviendas sociales que se ejecutan en la comunidad.
San Jerónimo del Sauce: la red de agua potable alcanza su etapa final
El presidente comunal Daniel Ríos destacó a El Litoral el importante avance de la obra de agua potable, que ya se encuentra en fase de pruebas hidráulicas, y confirmó que las viviendas en construcción presentan un grado de ejecución cercano al 85%. Además, valoró la incorporación de un sistema de biodigestores como alternativa sustentable para el tratamiento de efluentes domiciliarios.
El presidente comunal, Daniel Ríos, brindó detalles a El Litoral sobre el estado de ambos proyectos y remarcó que, pese a las lluvias registradas durante el último fin de semana, los trabajos mantienen un ritmo positivo.
Pruebas hidráulicas en la red de agua potable
En relación con la esperada obra de agua potable, Ríos explicó que actualmente se están realizando pruebas hidráulicas por sectores para verificar el correcto funcionamiento de las cañerías instaladas.
"Antes de las lluvias ya se habían realizado algunas pruebas y se estaba avanzando con la limpieza de las cañerías. Ahora debemos esperar que mejoren las condiciones climáticas para continuar", señaló.
Según explicó, las conexiones domiciliarias presentan un alto porcentaje de ejecución y los trabajos avanzan tramo por tramo, sometiendo la red a pruebas de presión que permiten detectar posibles pérdidas o fallas antes de la puesta en marcha definitiva.
"Se coloca una determinada presión en cada sector y esa presión debe mantenerse durante un tiempo determinado para comprobar que no existan fugas. Es una etapa fundamental para garantizar la calidad de la obra", indicó.
La futura conexión al acueducto representa uno de los proyectos más trascendentes para la localidad, ya que permitirá mejorar sustancialmente la calidad del agua que reciben los vecinos y disminuir la dependencia de las perforaciones locales.
Viviendas con un avance del 85%
Por otra parte, el mandatario comunal confirmó que las viviendas sociales que se construyen en la localidad ya alcanzan aproximadamente un 85% de avance.
Actualmente, los trabajos pendientes corresponden principalmente a las tareas de pintura exterior.
"En una de las viviendas estaba previsto comenzar esta semana con la pintura, aunque las condiciones climáticas probablemente obliguen a postergar los trabajos. En la otra vivienda también resta completar esa etapa", comentó.
De esta manera, las unidades habitacionales ingresan en su tramo final y se acercan a la etapa de entrega para las familias beneficiarias.
Un biodigestor como experiencia piloto
Uno de los aspectos que despertó interés entre los vecinos fue la instalación de un biodigestor en una de las viviendas, una tecnología poco habitual en la región pero que ofrece importantes ventajas ambientales.
Ríos explicó que la incorporación de este sistema fue consensuada con los propietarios de la vivienda y forma parte de una propuesta innovadora para el tratamiento de los efluentes cloacales.
"En lugar del tradicional pozo absorbente construido con mampostería, se instalaron dos tanques que trabajan de manera conjunta. El primero cumple una función similar a una cámara séptica y el segundo termina de tratar el agua, que luego puede infiltrarse al suelo en condiciones mucho más seguras desde el punto de vista ambiental", detalló.
El sistema permite que el agua que retorna al terreno haya atravesado un proceso de tratamiento, reduciendo significativamente los riesgos de contaminación de las napas subterráneas.
Además, el presidente comunal destacó que se trata de una solución rápida de instalar y particularmente útil en localidades donde las napas freáticas suelen elevarse durante determinados períodos del año.
"Al tratarse de tanques soterrados, el sistema no se ve afectado por las variaciones de la napa como sucede muchas veces con los pozos absorbentes tradicionales", explicó.
Una alternativa sustentable para el futuro
Ríos sostuvo que el objetivo es que la comunidad conozca esta tecnología y pueda evaluar sus beneficios antes de impulsar su utilización en otras viviendas.
"La idea es que los vecinos vean cómo funciona, que comprueben los resultados y que eso les dé confianza para considerar este tipo de alternativas", afirmó.
Asimismo, recordó que San Jerónimo del Sauce aún no cuenta con un sistema de cloacas, aunque existe un proyecto presentado sobre el que se continuará trabajando y gestionando.
En ese contexto, consideró que los biodigestores pueden transformarse en una herramienta complementaria para reducir el impacto ambiental de los sistemas individuales de saneamiento.
"Hoy la mayoría de las viviendas utilizan pozos absorbentes. Por eso creemos que incorporar alternativas que ayuden a disminuir la contaminación de las napas es una opción muy valiosa. Más aún teniendo en cuenta que próximamente el agua potable llegará desde el acueducto, lo que representa un avance enorme para toda la localidad", concluyó.