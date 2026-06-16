Acueducto Desvío Arijón

San Jerónimo del Sauce: la red de agua potable alcanza su etapa final

El presidente comunal Daniel Ríos destacó a El Litoral el importante avance de la obra de agua potable, que ya se encuentra en fase de pruebas hidráulicas, y confirmó que las viviendas en construcción presentan un grado de ejecución cercano al 85%. Además, valoró la incorporación de un sistema de biodigestores como alternativa sustentable para el tratamiento de efluentes domiciliarios.