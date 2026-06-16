Circuito Histórico

El cementerio de Humboldt se transformó en un museo a cielo abierto

La propuesta organizada por el Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Humboldt reunió a una importante cantidad de vecinos y visitantes de la región durante dos jornadas que permitieron descubrir historias, personajes y monumentos que forman parte del patrimonio cultural de la comunidad. Debido al interés generado, los recorridos debieron realizarse en distintos grupos para garantizar una mejor experiencia a los participantes.