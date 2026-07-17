Tensión diplomática

China negó haber interferido en las elecciones de Estados Unidos y respondió a las acusaciones de Trump

El gobierno chino calificó como "completa falsedad" las denuncias del presidente estadounidense sobre una supuesta injerencia en los comicios de 2020. Pekín aseguró que nunca intervino en procesos electorales de otros países y reclamó a Washington que evite utilizar a China como eje del debate político interno.