China respondió este viernes a las acusaciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que el país asiático intervino en las elecciones presidenciales de 2020 y obtuvo de manera ilegal información de millones de votantes estadounidenses.
China negó haber interferido en las elecciones de Estados Unidos y respondió a las acusaciones de Trump
El gobierno chino calificó como "completa falsedad" las denuncias del presidente estadounidense sobre una supuesta injerencia en los comicios de 2020. Pekín aseguró que nunca intervino en procesos electorales de otros países y reclamó a Washington que evite utilizar a China como eje del debate político interno.
Desde Pekín rechazaron esas afirmaciones, las calificaron como infundadas y reiteraron que su política exterior se basa en el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
La respuesta oficial fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a través de su portavoz Lin Jian, durante una conferencia de prensa en Beijing.
El funcionario sostuvo que las acusaciones "carecen de fundamento" y aseguró que fueron desmentidas en reiteradas oportunidades. También instó a Washington a trabajar por una relación bilateral más estable y a evitar convertir a China en un tema de la campaña política estadounidense.
Qué dijo Trump y cuál fue la respuesta de Pekín
La polémica se originó luego de un mensaje a la nación pronunciado por Donald Trump desde la Casa Blanca. En ese discurso, el mandatario afirmó que China había intentado influir en las elecciones presidenciales de 2020 para impedir su reelección y sostuvo que el país asiático accedió ilegalmente a datos de unos 220 millones de votantes estadounidenses.
Además, aseguró que organismos de inteligencia de Estados Unidos no actuaron adecuadamente frente a esa supuesta amenaza.
En respuesta, Lin Jian sostuvo que China "no tiene interés ni ha interferido nunca en las elecciones de Estados Unidos" y calificó las declaraciones del mandatario como una "difamación maliciosa" y una "completa falsedad". El vocero agregó que el principio de no intervención constituye uno de los pilares de la política exterior china y pidió a Washington que "deje de hacer acusaciones sin fundamento".
El funcionario también cuestionó que el gobierno estadounidense utilice a China como argumento dentro del debate político interno y sostuvo que la comunidad internacional conoce "quién interviene habitualmente en los asuntos internos de otros países".
Las acusaciones de Trump llegan en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre, y por el impulso que la Casa Blanca busca dar a una reforma del sistema electoral.
Un nuevo foco de tensión entre las dos principales potencias
El intercambio de declaraciones vuelve a tensar la relación entre Washington y Pekín, que en los últimos meses había mostrado algunos signos de acercamiento tras reuniones bilaterales entre ambos gobiernos. Analistas internacionales consideran que este tipo de episodios puede dificultar el diálogo sobre cuestiones estratégicas como el comercio, la tecnología, la seguridad y la cooperación internacional.
Otro aspecto que sobresale en la discusión es que las acusaciones de Trump reabren un debate que ya había sido objeto de investigaciones en Estados Unidos.
Informes difundidos por las agencias de inteligencia estadounidenses tras las elecciones de 2020 concluyeron que, si bien existieron intentos de influencia por parte de distintos actores extranjeros, no se encontraron pruebas de que China hubiera alterado directamente los resultados de aquellos comicios.
Para quienes siguen la actualidad internacional, especialistas recomiendan distinguir entre las declaraciones políticas y los informes oficiales elaborados por organismos competentes. En temas vinculados con seguridad, inteligencia o procesos electorales, muchas investigaciones requieren años de análisis y suelen incorporar información clasificada, por lo que es importante consultar fuentes oficiales y medios de reconocida trayectoria antes de sacar conclusiones.
En el plano diplomático, el gobierno chino reiteró que mantiene su disposición a fortalecer el diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, aunque insistió en que cualquier acercamiento debe dejar de lado acusaciones que considera infundadas.
Mientras tanto, el intercambio de acusaciones vuelve a colocar las relaciones entre las dos principales potencias del mundo en un escenario de incertidumbre política. La evolución de este nuevo conflicto dependerá tanto del desarrollo de la campaña electoral estadounidense como de la capacidad de ambos gobiernos para sostener los canales de diálogo abiertos durante los últimos meses