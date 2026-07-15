La próxima semana

Trump amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán si no acepta negociar

El presidente de Estados Unidos advirtió que ampliará la ofensiva militar contra infraestructura estratégica iraní la próxima semana si Teherán no accede a una negociación. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.