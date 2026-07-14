La situación en el estrecho de Ormuz alcanzó un nuevo punto de tensión luego de que Irán lanzara ataques contra una instalación militar estadounidense en Bahréin y dos buques petroleros relacionados con Emiratos Árabes Unidos.
Escala la tensión: Irán atacó una base de EE.UU. y barcos de Emiratos Árabes
La región atraviesa una nueva crisis luego de una serie de ofensivas militares que involucraron bases estadounidenses y embarcaciones vinculadas a Emiratos, mientras crecen los llamados internacionales al diálogo.
Según medios iraníes, la ofensiva contra el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos fue una respuesta a acciones previas de Washington y a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de establecer un bloqueo en la zona estratégica.
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte energético, por donde circula una parte significativa del petróleo y gas internacional.
Los dos ataques
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó su responsabilidad en el ataque contra los buques Mombasa y Al Bahiyah, que se encontraban navegando por el estrecho de Ormuz.
El operativo dejó como saldo un marinero muerto y al menos ocho personas heridas.
Desde Teherán justificaron la acción al señalar que las embarcaciones habían ignorado varias advertencias y atravesado una zona que, según indicaron, estaba minada.
El episodio generó una fuerte reacción de Emiratos Árabes Unidos, cuyo Ministerio de Defensa calificó el ataque como una acción “descarada” y expresó su rechazo a cualquier agresión contra objetivos civiles o nacionales. Las autoridades emiratíes advirtieron que estos hechos representan una escalada peligrosa para la seguridad regional.
Estados Unidos respondió
Tras los ataques, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que realizó una ofensiva contra distintos objetivos militares iraníes.
La operación, que se extendió durante cinco horas, alcanzó instalaciones ubicadas en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.
Según el comunicado estadounidense, fueron utilizadas municiones de precisión con el objetivo de afectar capacidades vinculadas a la defensa costera, misiles, drones y recursos marítimos de Irán.
La respuesta militar aumentó la preocupación internacional ante la posibilidad de una expansión del conflicto en una zona considerada clave para el comercio mundial.
Trump anunció medidas sobre Ormuz
El presidente Donald Trump endureció su postura frente a Irán y afirmó que Estados Unidos continuará con sus acciones militares. A través de su cuenta de Truth Social, sostuvo que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto y señaló que las operaciones seguirán con independencia de la postura de Teherán.
Trump también anunció la implementación de un bloqueo que afectaría únicamente a buques iraníes y planteó el cobro de un 20% del valor de la carga para las embarcaciones autorizadas a atravesar la zona. Hasta el momento, la posición estadounidense había defendido la libre navegación sin cobros en este paso marítimo estratégico.
El mandatario, sin embargo, afirmó que todavía existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán.
Irán respondió a Washington
El canciller iraní Abás Araqchi cuestionó las medidas anunciadas por Trump y afirmó que Irán continuará teniendo un papel central en la seguridad del estrecho. El funcionario sostuvo que quienes garantizan el paso seguro por la zona deberían recibir una compensación, aunque consideró excesivo el porcentaje planteado por Estados Unidos.
Por otra parte, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, aseguró que el memorando de entendimiento de junio, que había servido como base para las negociaciones y permitió levantar el bloqueo estadounidense, atraviesa una situación crítica.
A pesar de las diferencias, indicó que Teherán mantiene conversaciones con mediadores de Qatar, Pakistán y Omán con el objetivo de evitar una escalada mayor.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su “profunda preocupación” por el aumento de la tensión en la región y llamó a reducir el nivel de confrontación.