Cobrará una tasa del 20%

Trump anunció el bloqueo a Irán y dijo que EE.UU. será el “guardián” del estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense aseguró que su país asumirá un rol clave para garantizar la seguridad de esa estratégica vía marítima y anticipó el inicio inmediato de las medidas anunciadas.