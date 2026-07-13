El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país asumirá el control de la seguridad del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial. Además, anunció que impulsará el cobro de una tasa del 20% sobre toda la carga que transite por esa vía, argumentando que Washington debe ser compensado por garantizar su protección.
Trump anunció el bloqueo a Irán y dijo que EE.UU. será el “guardián” del estrecho de Ormuz
El mandatario estadounidense aseguró que su país asumirá un rol clave para garantizar la seguridad de esa estratégica vía marítima y anticipó el inicio inmediato de las medidas anunciadas.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Fox News y luego ampliadas a través de una publicación en su red social Truth Social, donde también confirmó el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán.
"Guardián del estrecho”
Durante la entrevista, el mandatario afirmó que las fuerzas estadounidenses garantizarán la seguridad del paso marítimo y que esa tarea tendrá un costo para quienes lo utilicen.
“Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho”, sostuvo.
En ese sentido, agregó: “Deberíamos ser compensados por eso. Vamos a recibir dinero por protegerlo. Mucho dinero. Lo único que queremos es que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro”.
Tasa del 20% sobre toda la carga
Horas después, Trump amplió el anuncio mediante un mensaje publicado en Truth Social, donde detalló cómo funcionaría la medida. “El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá estándolo, con o sin Irán. Restablecemos el BLOQUEO IRANÍ, llamado así porque solo impide la entrada y salida de barcos o clientes iraníes. Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho”, escribió.
Además, confirmó que Estados Unidos cobrará un porcentaje sobre las mercancías que crucen la zona.
“A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como ‘EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ’, pero como tal, y por una cuestión de JUSTICIA, recibirá una compensación equivalente al 20% de toda la carga transportada, por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad de esta zona tan volátil del mundo”, expresó.
También aseguró que “el proceso y su implementación comenzarán de inmediato”.
Irán rechazó la propuesta
Las declaraciones del presidente estadounidense generaron una rápida respuesta desde Teherán.
El portavoz del mando militar Jatam Al Anbiya advirtió que Irán no permitirá la intervención de Estados Unidos en la administración del estrecho de Ormuz. Según expresó en un mensaje difundido por las autoridades iraníes, Teherán “bajo ninguna circunstancia permitirá (...) que Estados Unidos interfiera en la gestión” de esa vía estratégica.
Además, el vocero militar sostuvo que cualquier cooperación de los países del Golfo con Washington en esa zona será considerada por Irán como “un acto de guerra”.