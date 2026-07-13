Escalada en Medio Oriente

Estados Unidos confirmó nuevos ataques contra Irán para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz

El gobierno estadounidense informó que llevó adelante una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes tras los recientes incidentes registrados en el estrecho de Ormuz. Washington sostiene que busca garantizar la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial, mientras aumenta la tensión con Teherán