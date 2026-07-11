Conflicto en Medio Oriente

Irán endurece su postura ante EE.UU.: advierte que no habrá diálogo sin un retroceso de Washington y promete venganza

El gobierno de Teherán condicionó el inicio de cualquier mesa de negociación a la aplicación efectiva del memorándum de paz por parte de la Casa Blanca. En paralelo, el nuevo liderazgo persa lanzó duras advertencias tras el sepelio del difunto líder supremo.