Escala el conflicto

Medio Oriente: el nuevo líder supremo de Irán prometió vengar la muerte de Jamenei

A través de un comunicado oficial, el sucesor de la República Islámica aseguró que los responsables del asesinato del ayatola están identificados. En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con una ofensiva militar masiva si Teherán intenta perpetrar un ataque contra su persona.