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Medio Oriente: el nuevo líder supremo de Irán prometió vengar la muerte de Jamenei

A través de un comunicado oficial, el sucesor de la República Islámica aseguró que los responsables del asesinato del ayatola están identificados. En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con una ofensiva militar masiva si Teherán intenta perpetrar un ataque contra su persona.

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El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió formalmente vengar la muerte de su padre y predecesor, Ali Jamenei, quien fue asesinado a finales de febrero en el marco de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos que desencadenaron el actual conflicto bélico.

En un documento divulgado este sábado, el flamante conductor de la República Islámica agradeció además la masiva movilización popular que acompañó los cortejos fúnebres durante la última semana.

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"Te prometemos vengar tu sangre pura y la sangre de todos los mártires de estas dos guerras tomando represalias contra los asesinos criminales y deshonrosos. Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente", sentenció el mandatario en el texto.

Asimismo, expresó que despide los restos de su progenitor "con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto", aunque asumió el compromiso de preservar la continuidad de su línea de pensamiento político y religioso.

Advertencias y hermetismo oficial

El mensaje de la máxima autoridad iraní incluyó duras advertencias para las fuerzas extranjeras involucradas en el ataque de febrero. "Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas", enfatizó el líder islámico en la proclama.

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En el mismo escrito, transmitió un agradecimiento formal a las decenas de millones de ciudadanos que colmaron calles y aldeas en Irán e Irak, con mención especial a las concentraciones registradas en Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad.

Pese a la difusión de este pronunciamiento, el hermetismo en torno a la figura de Mojtaba Jamenei sigue siendo absoluto.

Desde el bombardeo que terminó con la vida de su padre, el nuevo jefe de Estado no ha realizado apariciones públicas ni se han difundido fotografías, videos o registros de audio con su voz, lo que mantiene bajo estricta reserva su paradero actual.

Cruce de amenazas con la Casa Blanca

La reaparición escrita de Jamenei coincide con un momento de máxima tensión diplomática y militar entre Washington y Teherán.

(260710) -- MASHHAD, 10 julio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 9 de julio de 2026 de una persona sosteniendo un cuadro durante la procesión funeraria del fallecido líder supremo iraní, Ali Jamenei, en Mashhad, Irán. Ali Jamenei fue sepultado el jueves en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán. (Xinhua/Shadati) (rtg) (da) (vf)Irán ratifica sus amenazas y Donald Trump advierte que destruirá el país ante cualquier ataque

La escalada se produce semanas después de que ambos países firmaran un memorando de entendimiento, un acuerdo que hoy parece diluirse luego de que el gobierno estadounidense declarara formalmente por terminado el período de alto al fuego.

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. El presidente estadounidense, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para acusar a las autoridades iraníes de planificar un atentado en su contra y lanzó una severa advertencia militar.

"Mil misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán si el gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos", manifestó el republicano a través de su plataforma Truth Social.

Órdenes de despliegue militar

El mandatario norteamericano ratificó que las Fuerzas Armadas de su país ya recibieron instrucciones precisas de cara a una eventual respuesta armada. De acuerdo con lo expresado por Trump, el ejército se encuentra en condición operativa para desplegar una ofensiva total en caso de ser necesario.

Alí Hoseiní Jameneí (1939-2026). Clérigo y político iraní que se desempeñó como Líder Supremo de la República Islámica de Irán desde 1989 hasta su magnicidio el 28 de febrero pasado. Era el sucesor del ayatolá Ruhollah Musavi Jomeini.Irán ratifica sus amenazas y Donald Trump advierte que destruirá el país ante cualquier ataque

"Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán", concluyó el presidente de los Estados Unidos, fijando un escenario de extrema incertidumbre respecto al futuro de la estabilidad geopolítica en la región.

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