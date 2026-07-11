Quince personas fallecieron este sábado en Vietnam luego de que una lancha rápida que transportaba turistas procedentes de India volcara frente a las costas de la isla de Phu Quoc, según informaron las autoridades portuarias y consignaron los principales medios de prensa de ese país.
Tragedia en Vietnam: quince turistas murieron al volcar un barco en una isla paradisíaca
Una embarcación rápida que trasladaba a ciudadanos de origen indio sufrió una avería en medio de un fuerte oleaje y vientos inusuales. A pesar del rápido auxilio de otros navíos de la zona, quince personas perdieron la vida en el lugar.
La embarcación, a bordo de la cual navegaban 32 pasajeros y cuatro tripulantes, sufrió una avería mecánica de gravedad alrededor de las 13:00 (hora local).
El incidente se produjo en momentos en que el contingente regresaba hacia el puerto de An Thoi, ubicado en el extremo sur de la popular isla, lo que provocó que el navío diera vuelta campana de manera imprevista y arrojara a todos sus ocupantes al mar.
Operativo de rescate en alta mar
Tras recibir la alerta del siniestro, personal de la Guardia Fronteriza del puerto de An Thoi e integrantes de las fuerzas de seguridad locales desplegaron un intenso operativo en el área.
Fuentes oficiales confirmaron que un total de 21 personas lograron ser rescatadas con vida de las aguas, mientras que otras quince —trece hombres y dos mujeres— fallecieron en el accidente.
Al percatarse del volcamiento, varias embarcaciones turísticas y lanchas particulares que se encontraban en las inmediaciones se aproximaron de inmediato a la zona de impacto para prestar los primeros auxilios.
Los testigos citados por los medios locales señalaron que las tareas de salvamento resultaron sumamente complejas debido a que muchas de las víctimas quedaron atrapadas en el interior de la estructura del barco, una situación que se vio agravada por las pésimas condiciones climáticas y el oleaje picado.
Pericias y licencias en regla
A través de una publicación oficial en la red social X, la Embajada de India en Hanói comunicó que se encuentra en permanente contacto con las autoridades gubernamentales del Sudeste Asiático para recabar los detalles exactos del trágico incidente, manteniendo prudencia respecto del saldo de víctimas mientras se completan las tareas de identificación.
Por su parte, oficiales vietnamitas citados por el portal informativo VnExpress indicaron que, de acuerdo con los registros de inspección, tanto la empresa operadora del tour como la lancha rápida en cuestión contaban con todas las licencias comerciales vigentes y cumplían estrictamente con los requisitos de seguridad exigidos para el transporte de pasajeros.
Las evaluaciones preliminares apuntan a que el siniestro fue desencadenado por una combinación de vientos inusuales en la zona y marejadas imprevistas que desestabilizaron el transporte.
El principal centro turístico del país
La isla de Phu Quoc es considerada el principal destino de playa y hotelería de Vietnam. El lugar recibe anualmente a millones de visitantes nacionales e internacionales que llegan atraídos por sus costas vírgenes y sus complejos residenciales de categoría.
Dentro de la oferta tradicional del destino, las excursiones a bordo de lanchas rápidas y catamaranes entre la isla principal y los pequeños islotes vírgenes que la circundan representan una de las actividades recreativas más requeridas por el turismo global, lo que genera una alta circulación de naves en los canales locales.