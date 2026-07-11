Sudeste Asiático

Tragedia en Vietnam: quince turistas murieron al volcar un barco en una isla paradisíaca

Una embarcación rápida que trasladaba a ciudadanos de origen indio sufrió una avería en medio de un fuerte oleaje y vientos inusuales. A pesar del rápido auxilio de otros navíos de la zona, quince personas perdieron la vida en el lugar.