La Policía Municipal de Pamplona identificó y sancionó a un joven conocido en redes sociales como el “Joker” luego de protagonizar una acción considerada peligrosa durante el quinto encierro de San Fermín, en España.
El “Joker” fue multado por usar el celular y tocar un toro durante una carrera en España
El participante disfrazado del personaje de Batman quedó en el centro de la polémica luego de una maniobra considerada riesgosa que generó críticas entre corredores y especialistas del tradicional evento.
El hombre, identificado como el estadounidense Lacey Mrzena, fue captado mientras utilizaba su teléfono móvil durante el recorrido y tocaba a uno de los toros, una conducta que está prohibida por la normativa del tradicional evento debido al riesgo que implica para corredores y animales.
Filmado durante el recorrido
El episodio ocurrió en el último sector del encierro, cerca de la llegada a la plaza de toros. Mrzena apareció disfrazado del reconocido villano de Batman mientras participaba de la carrera junto a otros corredores.
Durante el recorrido, las cámaras registraron cómo llevaba un teléfono móvil en la mano y cómo llegó a tocar a uno de los animales. La situación generó críticas entre corredores y especialistas, quienes cuestionaron la actitud por considerar que incrementa los riesgos en una actividad que ya implica un alto nivel de peligro.
El joven también fue alcanzado durante la carrera junto a otros participantes por los toros más retrasados del grupo, aunque logró levantarse y continuar antes de volver a quedar cerca de los animales.
La Policía lo identificó
Luego del episodio, la Policía Municipal de Pamplona difundió imágenes del momento en que varios agentes localizaron al joven dentro de la plaza y procedieron a retirarlo del lugar.
A través de sus redes sociales, la fuerza confirmó la intervención y señaló que el participante fue "identificado y sancionado" tras grabar con el teléfono y tocar al toro durante el quinto encierro.
La normativa municipal contempla sanciones económicas de hasta 6.000 euros para quienes utilicen dispositivos móviles durante el recorrido del encierro.
El “Joker” ya había protagonizado otro incidente
Esta no fue la primera aparición polémica de Mrzena durante esta edición de San Fermín.
En una jornada anterior, el joven había participado en el festejo de vacas y terminó sorprendido por uno de los animales, que lo embistió y provocó que cayera al suelo ante la mirada de los espectadores.