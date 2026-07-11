Diez personas perdieron la vida este viernes luego de que una avioneta se estrellara en la isla de North Andros, en Bahamas. Tras el accidente, las autoridades decidieron suspender de manera preventiva las operaciones de la aerolínea Flamingo Air mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido.
Una avioneta cayó en Bahamas durante el Día de la Independencia y dejó diez muertos
Nueve pasajeros y el piloto perdieron la vida cuando la aeronave que había despegado desde Nassau con destino a San Andros se precipitó en North Andros.
Las víctimas son los nueve pasajeros que viajaban en la aeronave y el piloto. Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de los fallecidos.
El accidente ocurrió durante la celebración del Día de la Independencia del archipiélago y generó una profunda conmoción en el país.
El primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. "Nos reunimos bajo una nube de inmenso dolor. Se ha convertido en un día de duelo. A cada una de las familias que han recibido la devastadora noticia de que alguien que aman no volverá a casa, les ofrecemos nuestra más sincera condolencia", manifestó.
Inicialmente, Davis había informado que uno de los ocupantes había sobrevivido al impacto. Sin embargo, horas más tarde confirmó que esa persona falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Investigan las causas del accidente
La Autoridad de Investigaciones de Accidentes de Aeronaves informó que la aeronave siniestrada era un Cessna 402 matriculado en Bahamas.
El avión había despegado desde el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling con destino a San Andros cuando ocurrió el accidente. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó el siniestro.
Suspenden las operaciones
Como medida preventiva, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación ordenó la suspensión temporal de los vuelos de Flamingo Air.
La decisión no solo responde al accidente que dejó diez víctimas fatales, sino también a otro incidente protagonizado ese mismo día por una aeronave de la misma compañía.
Durante la mañana del viernes, un avión que cubría la ruta hacia Mayaguana presentó un inconveniente técnico. El piloto informó la situación y decidió regresar a Nassau.
Una vez que la aeronave aterrizó y todos los pasajeros descendieron de manera segura, el avión se incendió sobre la pista. Ese episodio no dejó personas heridas, aunque reforzó la decisión de las autoridades de suspender las operaciones de la empresa mientras se esclarecen ambos hechos.