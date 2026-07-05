Una avioneta protagonizó un impactante accidente en pleno corazón de Nueva York al realizar un aterrizaje de emergencia sobre las aguas del East River.
Nueva York: una avioneta cayó al East River tras un aterrizaje de emergencia
La aeronave terminó en posición vertical en el agua frente al Bajo Manhattan. Los ocho tripulantes fueron rescatados con vida por los bomberos y solo se reportaron dos heridos leves.
A pesar de la espectacularidad de la maniobra, que dejó a la aeronave en posición vertical frente a los imponentes rascacielos del Bajo Manhattan, las autoridades locales confirmaron que los ocho tripulantes a bordo fueron rescatados con vida y solo dos de ellos sufrieron heridas de carácter leve.
Rescate exitoso
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó de inmediato un fuerte operativo de asistencia en el río. Sus equipos de emergencia lograron poner a salvo a todos los pasajeros y tripulantes, derivando a los dos lesionados para una evaluación médica preventiva, mientras que la aeronave fue remolcada hacia un muelle cercano por el personal de seguridad fluvial.
Según precisó la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), el incidente involucró a un hidroavión modelo Kodiak 100.
"El piloto realizó un aterrizaje brusco en el East River, cerca de Brooklyn, alrededor del mediodía de este domingo 5 de julio, lo que provocó la rotura de un montante del ala", detallaron fuentes del organismo oficial, aclarando además que los controladores de tráfico aéreo no se encontraban prestando servicios a esta aeronave en particular al momento del hecho.
La agencia ya inició una investigación formal para determinar las causas del desperfecto técnico que obligó al piloto a descender de urgencia.
El siniestro aéreo ocurrió en el marco de un fin de semana con un intenso movimiento en los canales y ríos neoyorquinos, debido a una histórica concentración naval que reunió a decenas de buques militares y grandes veleros por los festejos del 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, conmemorados el sábado 4 de julio.
Alerta en Chicago por fuegos artificiales
La jornada festiva en el país norteamericano también dejó otro incidente que encendió las alarmas de la seguridad aeronáutica, esta vez en el estado de Illinois. Un avión perteneciente a la empresa Delta Air Lines fue alcanzado por un proyectil de fuegos artificiales en pleno aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago.
La FAA ratificó que el impacto se produjo durante las celebraciones de la tradicional festividad estadounidense. Por su parte, el Departamento de Policía de Chicago llevó tranquilidad tras inspeccionar la unidad e informar que la pirotecnia únicamente ocasionó daños menores en la pintura exterior de la estructura, sin comprometer la aeronavegabilidad ni poner en riesgo a los pasajeros.