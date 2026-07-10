Un dramático incidente conmocionó a los pasajeros de un vuelo de Ryanair este viernes por la mañana, cuando una ventanilla de la cabina se destrozó poco después de despegar desde Grecia. Un hombre de 61 años fue parcialmente succionado por la descompresión y salvó su vida gracias a la rápida reacción de su esposa y del resto del pasaje, quienes lo sostuvieron desesperadamente en el aire hasta que la aeronave logró aterrizar de emergencia.
Se rompió la ventanilla de un avión en pleno vuelo y los pasajeros salvaron a un hombre de ser succionado
El pasajero de 61 años fue rescatado por su esposa y el resto del pasaje tras quedar atrapado en una ventana rota, en un vuelo de Ryanair que aterrizó de emergencia.
Pánico y descompresión en el aire
El Boeing 737-800 había partido a las 5:55 de la madrugada desde la ciudad de Salónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania. La rutina del vuelo se quebró de manera violenta cuando el avión alcanzaba una altitud aproximada de 20.000 pies. En ese instante, uno de los cristales laterales se rompió por completo, generando una descompresión inmediata que sembró el terror en la cabina.
"Se escuchó un ruido fortísimo, similar al reventón de un neumático, y perdimos altura de golpe", relató una de las testigos a la emisora local Radio Thessaloniki 94.5. Mientras las máscaras de oxígeno caían automáticamente, el caos se apoderó del pasaje ante los gritos y la lógica histeria colectiva.
Una lucha desesperada por una vida
El peor escenario lo vivió un pasajero de nacionalidad serbia y 61 años, quien viajaba al lado de la ventanilla siniestrada. La fuerza del aire lo succionó parcialmente hacia el exterior del fuselaje. Testigos directos confirmaron a la cadena de televisión griega ERT que "su cabeza y sus hombros sobresalían por la ventana rota".
La rápida reacción de su esposa, que reaccionó tomándolo con firmeza de las piernas, y el hecho de que el hombre llevara abrochado su cinturón de seguridad, evitaron una tragedia total. En cuestión de segundos, otros pasajeros se sumaron al rescate, uniendo fuerzas para jalar el cuerpo del hombre hacia el interior y mantenerlo inmovilizado en el piso mientras los pilotos iniciaban un vertiginoso descenso de emergencia.
Asistencia médica y estado de las víctimas
Tras declarar la emergencia, la tripulación logró aterrizar la aeronave a salvo nuevamente en el aeropuerto de origen en Salónica. El pasajero afectado fue atendido de urgencia en la pista: si bien se encontraba consciente, presentaba un severo cuadro de shock, quemaduras por fricción y una herida cortante en la zona del cuello provocada por la fuerza del impacto del viento.
Por su parte, una mujer embarazada que viajaba a bordo también fue trasladada de manera preventiva a un centro médico local, donde recibió el alta pocas horas después tras verificar que se encontraba fuera de peligro. Desde la Federación Panhelénica de Empleados de Hospitales Públicos (POEDIN) emitieron un comunicado ratificando el milagro: "Estuvo a punto de ocurrir una tragedia histórica".
La hipótesis principal del accidente
Las autoridades aeroportuarias y de aviación civil iniciaron una investigación inmediata sobre la estructura del Boeing 737-800 de Ryanair. La principal línea de investigación apunta a una falla externa y fortuita: se sospecha que un pequeño fragmento o escombro metálico se desprendió de uno de los motores del propio avión e impactó directamente a gran velocidad contra el cristal de la ventanilla, provocando su colapso estructural.
Los pasajeros varados fueron contenidos en la terminal aérea y posteriormente reubicados en un nuevo vuelo dispuesto por la compañía para completar su trayecto hacia Alemania.
Este impactante episodio vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de mantenimiento y la resistencia de los materiales en la aviación comercial moderna. Sin embargo, más allá de los factores técnicos que determinarán las pericias, el desenlace afortunado de lo que pudo ser una catástrofe aérea se debió exclusivamente a la solidaridad y la templanza de un grupo de pasajeros que no dudó en arriesgarse para salvar la vida de un desconocido en el peor momento imaginable.