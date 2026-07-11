La Torre Eiffel y los principales museos de París, entre ellos el Louvre y el Orsay, acortarán de manera excepcional sus horarios de atención durante este fin de semana para mitigar los efectos de una intensa ola de calor que azota a gran parte del territorio francés, según confirmaron oficialmente los equipos de gestión de los respectivos monumentos.
Francia: la Torre Eiffel y los grandes museos adelantan el cierre por una histórica ola de calor
Ante la situación extrema, las autoridades dispusieron cortes operativos inéditos en los monumentos y centros culturales más visitados del mundo para evitar aglomeraciones peligrosas.
Las autoridades meteorológicas locales emitieron alertas rojas y naranjas debido a que se prevé que las temperaturas alcancen o superen los 40 grados en numerosas regiones, configurando el segundo episodio de calor extremo en lo que va de la temporada estival europea.
Restricciones horarias en el ícono parisino
El esquema de contingencia impactará de forma directa en el normal funcionamiento de la Torre Eiffel. El emblemático monumento cerrará sus puertas a las 16:00 horas tanto el sábado como el domingo, interrumpiendo abruptamente su horario habitual que se extiende hasta las 00:45.
De acuerdo con lo informado en su plataforma web, el último ingreso permitido para los visitantes se fijó a las 12:15 horas, mientras que los servicios gastronómicos del complejo dejarán de admitir clientes a partir de las 13:30.
Ante esta reconfiguración forzada, la administración del paseo comunicó que las personas que posean tickets de acceso programados para después de las 12:00 horas (en caso de ascenso por escaleras) o de las 12:30 (por ascensor) recibirán el reembolso automático del dinero.
Asimismo, los organizadores instaron de manera urgente a los turistas a extremar las medidas de protección solar, mantenerse adecuadamente hidratados y utilizar los puestos de distribución de agua especialmente acondicionados en los accesos.
Medidas de contingencia en el Louvre y Orsay
Por su parte, el Museo del Louvre —el espacio cultural más visitado del planeta— adoptará un criterio similar y adelantará su cierre a las 16:00 horas, limitando la última admisión de público a las 14:00. Esta medida regulatoria se mantendrá vigente de manera ininterrumpida hasta el lunes inclusive.
Desde la dirección de la pinacoteca recordaron que la reserva previa de entradas sigue siendo de carácter obligatorio y aconsejaron a los asistentes moderar el ritmo de sus recorridos interiores para evitar descompensaciones físicas causadas por el sofocante ambiente.
En la otra orilla del río Sena, el Museo de Orsay también se sumará a los protocolos de resguardo. El centro artístico adelantará su horario de cierre a las 17:00 horas a partir de este sábado y sostendrá la medida, en principio, hasta el miércoles 15 de julio.
Los responsables del establecimiento indicaron que la última entrada será a las 16:00 y las salas de exposición se desalojarán media hora más tarde. Al igual que en la Torre Eiffel, se ejecutará una devolución automatizada del importe de los pases adquiridos para los turnos posteriores a las 15:30 horas.
Segunda ola de calor extremo en la temporada
Estas disposiciones excepcionales e inéditas para el circuito turístico tradicional se inscriben en el marco de una fuerte anomalía climática que afecta al país europeo.
Las autoridades gubernamentales indicaron que el objetivo primordial es mantener a los ciudadanos y contingentes de viajeros alejados de las grandes aglomeraciones en espacios abiertos o semicubiertos durante las horas de mayor radiación solar.
Las pericias climáticas proyectan que las altas temperaturas se mantendrán estables durante los próximos días, por lo que no se descartan nuevas ampliaciones en las restricciones operativas de los servicios públicos y los paseos históricos de la capital francesa.