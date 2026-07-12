La confrontación entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo capítulo con una serie de operaciones militares cruzadas que profundizaron la crisis en Medio Oriente.
EE.UU. e Irán intensifican el conflicto con nuevos ataques
Washington informó que bombardeó unos 140 objetivos militares iraníes en respuesta a ataques contra intereses estadounidenses. Teherán replicó con el lanzamiento de misiles y drones hacia bases de Estados Unidos en varios países de la región, mientras la comunidad internacional intenta evitar una escalada aún mayor.
Las acciones se produjeron pocos días después de que quedara virtualmente sin efecto el entendimiento alcanzado semanas atrás para reducir las hostilidades y retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Washington amplió su ofensiva y apuntó a infraestructura militar iraní
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó una nueva ofensiva contra territorio iraní, durante la cual fueron alcanzados alrededor de 140 objetivos militares mediante el uso de municiones de precisión.
Según las autoridades estadounidenses, entre los blancos figuraban instalaciones vinculadas con misiles balísticos, sistemas de drones, depósitos de armamento, centros de comunicaciones, radares, posiciones costeras y otras capacidades militares consideradas estratégicas.
Desde Washington sostuvieron que la operación fue una respuesta al ataque atribuido a la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque mercante que navegaba por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.
El incidente dejó un tripulante desaparecido y provocó un incendio a bordo de la embarcación, según informaron fuentes internacionales.
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a exigir que Irán garantice la libre navegación por el estrecho de Ormuz y permita inspecciones internacionales relacionadas con su programa nuclear. La Casa Blanca sostiene que esos puntos son condiciones indispensables para retomar cualquier negociación diplomática.
Por su parte, las autoridades iraníes denunciaron que los bombardeos constituyen una violación de los acuerdos alcanzados previamente y aseguraron que Estados Unidos profundizó el conflicto al recurrir nuevamente a la vía militar.
Irán respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses
Horas después de los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní anunció una nueva ofensiva contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en distintos países de Medio Oriente.
De acuerdo con la información difundida por Teherán, los ataques estuvieron dirigidos contra bases en Jordania, Qatar, Kuwait y Bahréin. Las fuerzas iraníes aseguraron haber empleado misiles balísticos y drones para alcanzar centros de mando, hangares, sistemas de defensa aérea, depósitos de municiones y equipos de comunicaciones.
Las autoridades iraníes señalaron que estas acciones constituyen una represalia por los recientes ataques estadounidenses y advirtieron que responderán nuevamente si Washington mantiene las operaciones militares sobre su territorio.
También insistieron en que consideran legítima su reacción frente a lo que califican como agresiones contra su soberanía.
Mientras tanto, Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en la región y continúa coordinando acciones con sus aliados para proteger las rutas marítimas comerciales y las bases donde permanecen miles de efectivos estadounidenses.
En paralelo, varios países de Medio Oriente y actores internacionales impulsan gestiones diplomáticas para evitar que la confrontación derive en un conflicto regional de mayor magnitud. Omán, Qatar y Turquía figuran entre los principales mediadores que buscan restablecer un canal de diálogo entre ambas partes, aunque las posiciones continúan muy distantes.
Uno de los principales focos de preocupación sigue siendo el estrecho de Ormuz. Irán volvió a anunciar restricciones sobre esa vía marítima, mientras Estados Unidos sostiene que el tránsito comercial debe mantenerse abierto.
La incertidumbre sobre el futuro del corredor estratégico mantiene en alerta a los mercados internacionales y a los gobiernos de la región, debido a su importancia para el abastecimiento energético global.