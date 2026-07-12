Tensión en Medio Oriente

EE.UU. e Irán intensifican el conflicto con nuevos ataques

Washington informó que bombardeó unos 140 objetivos militares iraníes en respuesta a ataques contra intereses estadounidenses. Teherán replicó con el lanzamiento de misiles y drones hacia bases de Estados Unidos en varios países de la región, mientras la comunidad internacional intenta evitar una escalada aún mayor.