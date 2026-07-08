Medio Oriente

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y Trump amenazó con una respuesta "mucho peor"

La Casa Blanca ordenó una segunda jornada de bombardeos sobre posiciones clave, incluyendo la ciudad portuaria de Chabahar, tras darse por terminado el alto el fuego con Teherán. El mandatario estadounidense advirtió al régimen desde la cumbre de la OTAN.