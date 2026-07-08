Conflicto en Medio Oriente

Irán lanzó una ofensiva contra bases de Estados Unidos y crece la tensión en Medio Oriente

La respuesta de Teherán llegó horas después de los bombardeos estadounidenses sobre más de 80 objetivos militares en territorio iraní. La nueva escalada pone en riesgo los intentos diplomáticos, genera preocupación internacional y vuelve a impactar en el mercado energético.