Irán lanzó este miércoles una ofensiva con misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en represalia por los bombardeos ordenados por Washington sobre decenas de objetivos iraníes.
Irán lanzó una ofensiva contra bases de Estados Unidos y crece la tensión en Medio Oriente
La respuesta de Teherán llegó horas después de los bombardeos estadounidenses sobre más de 80 objetivos militares en territorio iraní. La nueva escalada pone en riesgo los intentos diplomáticos, genera preocupación internacional y vuelve a impactar en el mercado energético.
El intercambio de ataques profundiza la crisis en Medio Oriente y alimenta el temor de una escalada de mayor alcance en una región clave para el suministro mundial de petróleo.
Estados Unidos e Irán profundizan el enfrentamiento
La nueva escalada comenzó luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara una serie de bombardeos sobre más de 80 objetivos militares en Irán.
Según Washington, la operación fue una respuesta a los ataques atribuidos a Teherán contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que los ataques iraníes contra los buques representaron una amenaza para la seguridad de la navegación internacional y justificaron la ofensiva militar como una medida destinada a proteger el tránsito marítimo en la región.
Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump anunció la revocación de las licencias temporales que permitían determinadas exportaciones de petróleo iraní, endureciendo nuevamente las sanciones económicas sobre Teherán.
Horas después de los bombardeos, Irán respondió con una ofensiva dirigida contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Baréin y Kuwait.
De acuerdo con las autoridades iraníes, el ataque alcanzó "decenas de objetivos" vinculados a las fuerzas norteamericanas desplegadas en la región. Baréin, donde tiene su sede la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, activó las alarmas antimisiles, mientras que Kuwait también reforzó sus medidas de seguridad.
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre víctimas en los ataques, aunque varios países del Golfo condenaron la ofensiva iraní y manifestaron su preocupación por el deterioro de la situación regional. Arabia Saudita y Qatar responsabilizaron a Teherán por las agresiones contra embarcaciones comerciales y advirtieron sobre el riesgo que representan para el abastecimiento energético global.
Riesgo para la tregua y preocupación por el impacto global
El recrudecimiento del conflicto pone en duda la continuidad de los contactos diplomáticos que buscaban reducir las tensiones entre Washington y Teherán. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que considera terminado el acuerdo de alto el fuego alcanzado semanas atrás y acusó a Irán de incumplir los compromisos asumidos durante las negociaciones.
Aunque dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo, sostuvo que cualquier avance dependerá de un cambio de actitud por parte del gobierno iraní.
Desde Teherán, en cambio, las autoridades rechazaron las acusaciones y sostuvieron que la respuesta militar fue consecuencia directa de los ataques estadounidenses.
Funcionarios iraníes también cuestionaron la decisión de Washington de endurecer nuevamente las sanciones sobre las exportaciones de petróleo, una medida que formaba parte de los compromisos flexibilizados durante las conversaciones diplomáticas.
Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el estrecho de Ormuz, paso obligado para aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Cualquier interrupción en esa vía marítima podría afectar el suministro energético internacional y presionar al alza los precios del crudo, con impacto sobre los mercados globales.
De hecho, tras conocerse los nuevos ataques, el precio internacional del petróleo volvió a registrar subas, mientras los mercados financieros siguieron de cerca la evolución del conflicto. Analistas internacionales advierten que una prolongación de las hostilidades podría generar nuevas dificultades para el comercio marítimo y aumentar la incertidumbre económica en distintas regiones del mundo.