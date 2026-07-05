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Israel lanzó nuevos bombardeos en el sur de Líbano

Aviones de combate y artillería atacaron zonas fronterizas. En paralelo, drones de reconocimiento sobrevolaron a baja altitud Beirut y otras ciudades clave, en medio de un balance que ya supera las 4.300 víctimas fatales.

Aviones de combate y artillería atacaron zonas fronterizas. Foto: Reuters.Aviones de combate y artillería atacaron zonas fronterizas. Foto: Reuters.
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Aviones de combate israelíes atacaron este domingo las afueras de la ciudad de Nabatieh al-Fawqa, en el sur de Líbano, mientras que fuerzas israelíes llevaron a cabo explosiones de demolición y bombardeos de artillería en varias zonas fronterizas, informó la estatal Agencia Nacional de Noticias libanesa.

De acuerdo con la NNA, las fuerzas de Israel llevaron a cabo explosiones controladas en la localidad de Al-Tiri, así como amplias explosiones de demolición en los poblados de Beit Yahoun y Kounine, todos en el distrito de Bint Jbeil.

A motorcycle drives past as mannequin heads are displayed inside a reopened clothing store with blast-damaged windows, as rubble from a building destroyed in an Israeli strike is seen across the street, in Tyre, southern Lebanon, July 5, 2026. REUTERS/Zohra BensemraIsrael lanzó nuevos bombardeos en el sur de Líbano. Foto: Reuters.

La artillería israelí también bombardeó las cercanías de la ciudad de Qantara. La NNA también informó que un dron israelí arrojó una granada aturdidora en el poblado de Al-Mansouri, en el distrito de Tiro. No se reportaron víctimas de inmediato.

Drones israelíes también fueron vistos cuando sobrevolaban aldeas y ciudades cerca de Tiro, así como a baja altitud sobre la ciudad de Baalbek y las aldeas vecinas del oriente de Líbano, de acuerdo con NNA. Se reportó que otro dron sobrevoló Beirut y los suburbios sureños.

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No se conoce aún la magnitud de los daños. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública de Líbano dio a conocer que la cifra acumulada de víctimas por los ataques israelíes desde el 2 de marzo ha alcanzado los 4.304 muertos y 12.203 heridos.

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