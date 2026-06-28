El Ejército de Israel destruyó un extenso túnel construido por Hezbolá en el sur de Líbano, aseguraron este domingo (28.06.2026) el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.
Israel anunció que destruyó túnel de Hezbolá en Líbano
La eliminación de un túnel estratégico reaviva tensiones en la región, mientras el reciente acuerdo arbitrado por Estados Unidos busca establecer un camino hacia la paz duradera.
"El túnel, que se extendía más de 200 metros y alcanzaba una profundidad de más de 25 metros, contenía cientos de armas así como varios pozos de lanzamiento destinados a atacar al Estado de Israel y a sus civiles", dijeron en un comunicado conjunto.
Líbano fue informado
Agregaron que informaron a Estados Unidos y al representante de Washington en Líbano antes de la "destrucción de la infraestructura".
La operación se realizó dos días después de que Israel y Líbano firmaran en Washington un acuerdo marco, con la mediación de Estados Unidos, para abrir camino a la paz entre los dos vecinos, oficialmente en guerra desde hace décadas.
El acuerdo condiciona la retirada de Israel de las tierras libanesas ocupadas a que Beirut desarme a Hezbolá, grupo respaldado por Irán.
Imágenes virales
Desde la ciudad costera de Tiro, a unos 10 kilómetros del lugar de la detonación del túnel cerca de la localidad de Majdal Zoun, usuarios de redes sociales registraron la explosión a la distancia.