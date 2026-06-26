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Se mantendrá una "zona de seguridad"

Israel, Líbano y Estados Unidos avanzaron en un acuerdo para la retirada de tropas

Desde Hezbollah adelantaron que no aceptarán la firma ya "que no renunciará a sus armas. Las negociaciones se dieron en Washington.

La firma de este viernes en Washington. REUTERS/Ken CedenoLa firma de este viernes en Washington. REUTERS/Ken Cedeno
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Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron recientemente un acuerdo marco en Washington, capital estadounidense, sobre la retirada de las fuerzas israelíes de algunas zonas del sur de Líbano, pero el sostenimiento de una zona de seguridad en el sur.

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La televisión estatal israelí Kan TV News y el Canal 12 informaron que las partes acordaron poner en marcha un programa piloto en dos áreas del sur de Líbano, de donde las fuerzas israelíes se retirarán y a las que las fuerzas del ejército libanés entrarán.

En la primera fase, las fuerzas estadounidenses acompañarán a las fuerzas libanesas para ayudar en la misión, añadieron los canales.

U.S. Secretary of State Marco Rubio talks alongside State Department Counselor Daniel Holler, Israel's Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter and Lebanon's Ambassador to the U.S. Nada Hamadeh during an event to sign a framework agreement between Israel and Lebanon, at the State Department in Washington, D.C., U.S., June 26, 2026. REUTERS/Ken CedenoLa firma de este viernes en Washington. REUTERS/Ken Cedeno

Los reportes indicaron que las fuerzas israelíes se retirarán dentro de la "zona de seguridad" que controla, no desde más allá de ella, y que el acuerdo establece la presencia militar continua de Israel en el sur de Líbano mientras Hizbulá siga armado.

Las partes también llegaron a un acuerdo sobre cómo abordar los túneles de Hizbulá en el sur de Líbano, cómo enfrentar la creciente fuerza del grupo y cómo entablar negociaciones sobre la frontera terrestre entre Israel y Líbano, se indicó en los reportes.

El rechazo de Hezbollah

Hezbollah rechazará las negociaciones directas con Israel tras la eventual firma del acuerdo marco Líbano-Israel que cuenta como participante a Estados Unidos.

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El legislador de Hezbollah, Hassan Fadlallah, dijo este viernes que el grupo resistirá cualquier intento por implementar el acuerdo marco firmado en Washington y que no renunciará a sus armas, según el sitio libanés Elnashra.

El mensaje de Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicó este viernes en un video grabado que el ejército israelí permanecerá en la "zona de seguridad" en el sur de Líbano mientras Hezbollah no sea desarmado.

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends his trial on corruption charges at the district court in Tel Aviv, Israel, 21 April, 2025. Moti Kimchi/Pool via REUTERS/File PhotoBenjamin Netanyahu. Crédito: Moti Kimchi/REUTERS

Los comentarios se produjeron poco después de que Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron en Washington un acuerdo marco que incluye la retirada de las fuerzas israelíes de dos zonas en el sur de Líbano.

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