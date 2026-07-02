Medio Oriente

Estados Unidos e Irán registran avances en sus conversaciones indirectas en Qatar

El Gobierno de Qatar confirmó que las reuniones mantenidas en Doha entre delegaciones de Estados Unidos e Irán dejaron "avances positivos". Las negociaciones continuarán en las próximas semanas con el objetivo de consolidar un acuerdo que reduzca las tensiones en Medio Oriente.