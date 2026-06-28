Se incrementa la tensión en torno al Estrecho de Ormuz y se aleja la posibilidad de sellar en lo inmediato el acuerdo entre Irán y los Estados Unidos para frenar la guerra en Medio Oriente.
Vuelve a aumentar la tensión en el Estrecho de Ormuz
Estados Unidos e Irán intensificaron nuevamente sus acciones militares, poniendo en riesgo las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en la región y volviendo a complicar la navegabilidad por el paso comercial marítimo.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, reivindicó este domingo desde Irak que su país es el único responsable de que el tráfico en el estrecho de Ormuz vuelva a los niveles previos a la guerra iniciada a finales de febrero y advirtió que cualquier otra intervención "retrasará la reapertura".
"De acuerdo con el memorando de entendimiento, el estrecho de Ormuz está bajo la administración de Irán y, tras treinta días, las operaciones volverán a la normalidad como ocurría anteriormente. La responsabilidad de estos asuntos recae en la parte iraní y ningún otro país tiene responsabilidad alguna", afirmó en una comparecencia junto a su homólogo iraquí Fuad Husein.
Asimismo, advirtió que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por su país en el estrecho de Ormuz "aumentará las tensiones" en Medio Oriente, en vilo por el intercambio de ataques entre Teherán y Estados Unidos en esta vía marítima estratégica.
Araqchi estuvo este domingo en Bagdad, desde donde advirtió que "cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que ya está implementando" la república islámica de Irán "solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones".
Las amenazas de Trump y el futuro de las negociaciones
Irán bombardeó en la madrugada del domingo Kuwait y Bahréin, en respuesta a los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio, un repunte de las tensiones que amenaza las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.
Ante estas acciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a Irán de que "dejará de existir" si Estados Unidos decide intensificar el conflicto.
"Aviones estadounidenses acaban de atacar depósitos y emplazamientos de radares costeros iraníes por violar el acuerdo de alto el fuego... ¡OTRA VEZ!", escribió el magnate en Truth.
"Podría llegar un momento en que nos veamos obligados a completar militarmente la tarea que hemos iniciado. Si eso ocurre, ¡Irán dejará de existir!", insistió.
También, el Comando Central de Estados Unidos escribió en X que "durante la noche, aviones de combate de la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra 10 objetivos militares iraníes en diversos puntos dentro y cerca del estrecho de Ormuz, en respuesta al ataque con drones de Irán contra el petrolero Kiku".
Los ataques vulneran la Carta de las Naciones Unidas y el memorando de entendimiento suscrito recientemente entre ambos países —señaló el Comando, según la agencia Irna—, y subrayó que "Irán está decidido a defender su soberanía nacional y su integridad territorial frente a la agresión militar estadounidense".