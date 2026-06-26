Donald Trump amenazó a la Unión Europea con imponer aranceles del 100% a las exportaciones si países implementan un impuesto sobre servicios digitales, según una publicación en Truth Social que aludió a la intención de Bruselas de gravar a empresas tecnológicas como Google, Amazon, Apple y Microsoft.
Trump amenaza a Europa con aranceles del 100% si aplica impuestos a gigantes digitales
El presidente norteamericano advirtió que podría aplicar aranceles a exportaciones si Bruselas avanza en gravar servicios digitales de empresas como Google, Amazon, Apple y Microsoft, entre otras.
En su mensaje, el mandatario estadounidense explicó que numerosos países discutió una tasa digital y que algunos están a punto de aplicarla; por eso vinculó la declaración a la posibilidad inmediata de aranceles sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, sin excepción para otras naciones con acuerdos comerciales.
La advertencia del presidente incluyó la frase que buscó marcar un límite: "Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100 %", dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y añadió que la medida prevalecería sobre acuerdos comerciales existentes.
La declaración del mandatario llegó en un contexto de tensiones entre Washington y varios gobiernos europeos que discuten cómo gravar los ingresos digitales de grandes empresas, y puso en primer plano la disputa entre políticas fiscales y arancelarias.
Qué dijo el presidente
Trump argumentó que el impuesto digital discrimina a compañías estadounidenses y citó a empresas como Google y Amazon como ejemplos de afectados; la advertencia incluyó nombres específicos como Apple y Microsoft para subrayar el alcance de la disputa.
La amenaza de aranceles del 100% apunta a castigar a países que opten por gravar servicios digitales, y el mensaje indicó que el gravamen se impondría de inmediato, independientemente de si existen acuerdos comerciales firmados o implementados.
El sector tecnológico, según el reporte, es aliado del mandatario y su liderazgo estó cerca de la administración; la referencia a los grandes proveedores muestra el cruce entre políticas fiscales, comercio y presión política sobre las empresas.
Antecedentes y posibles repercusiones
El debate en el Parlamento Europeo sobre el impuesto a los servicios digitales forma parte de una búsqueda para financiar parte del presupuesto de la Unión Europea y gravar a plataformas que generan ingresos en mercados locales pero pagan menos impuestos.
En Washington, la Casa Blanca ya inició investigaciones y en febrero el presidente firmó un memorando para estudiar medidas frente a impuestos extranjeros que, según Estados Unidos, perjudican a empresas locales.
Además, el artículo señala que, pese a que existe un arancel global vigente del 10% y la Corte Suprema invalidó en abril de 2025 los aranceles recíprocos, en medio de un enjambre judicial no está claro si el presidente aún puede imponer nuevos gravámenes.
Como dato concreto de impacto, la nota recuerda que Apple anunció esta semana un aumento de 300 dólares en el precio de sus iPads por problemas en la cadena de suministro, un ejemplo de cómo disputas comerciales y regulatorias pueden trasladarse al mercado.