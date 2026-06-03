El Banco Central de Cuba (BCC) informó este miércoles que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba a partir del 6 de junio, luego de que un banco privado extranjero que realizaba las operaciones de ambas compañía comunicaran que cesaba sus operaciones con el exterior para evitar sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de EE.UU.
Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba
La medida, que en la práctica corta la conexión financiera de la isla con el exterior, es un paso más en la política de presión económica adoptada por Estados Unidos para forzar cambios en La Habana.
"Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.", señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado. Fincimex es el brazo financiero del conglomerado económico-militar cubano Gaesa, sancionado por Estados Unidos.
"Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", indicó el Banco Central, que no mencionó el nombre del banco privado. Esto supone de facto el corte de todas las conexiones financieras de la isla con el exterior.
Presión económica
El Banco Central agregó que a partir de esta decisión "Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard", lo que redobla la presión sobre la isla, a la que el Gobierno de EE.UU. quiere forzar a adoptar profundas reformas políticas y económicas.
La Orden Ejecutiva del 1 de mayo preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen vínculos económicos, comerciales o financieros con el Gobierno cubano y, especialmente, en los sectores energético, financiero y de defensa.
El 7 de mayo se sancionó a Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba. En enero, en tanto, Washington decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado gran parte de la actividad económica cubana.
El turismo en alerta
Antes habían salido total o parcialmente del mercado cubano las principales hoteleras extranjeras, así como la minera canadiense Sherritt.