Persisten las tensiones

Trump aceptó continuar las negociaciones con Irán, pero lanzó una fuerte advertencia sobre un nuevo conflicto

El presidente de Estados Unidos confirmó que su administración aceptó reanudar las conversaciones con Irán a pedido de Teherán, aunque dejó en claro que el alto el fuego quedó atrás y advirtió que responderá con mayor dureza si se producen nuevos ataques. El diálogo se mantiene en un escenario marcado por la tensión militar y la incertidumbre en la región.