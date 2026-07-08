La cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en Ankara, Turquía, concluyó con una agenda dominada por las tensiones geopolíticas y las diferencias internas entre los países miembros.
Cumbre de la OTAN: Trump reavivó la disputa por Groenlandia y aumentó la tensión con los aliados europeos
La reunión de líderes de la OTAN en Ankara estuvo marcada por las diferencias entre Estados Unidos y varios países europeos. Donald Trump volvió a reclamar el control de Groenlandia, cuestionó a España por el gasto en defensa y mantuvo reuniones con Volodímir Zelenski en un escenario atravesado por las guerras en Ucrania e Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Groenlandia en el centro del debate, endureció su postura hacia algunos aliados europeos y reiteró sus críticas por el nivel de inversión en defensa. A la vez, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la crisis abierta con Irán marcaron buena parte de las discusiones entre los jefes de Estado y de Gobierno.
Groenlandia volvió al centro de la escena
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Trump insistió en que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos y cuestionó el rol de Dinamarca sobre ese territorio autónomo del Ártico. El mandatario sostuvo que la isla posee un valor estratégico para la seguridad estadounidense debido a su ubicación y a la creciente presencia de Rusia y China en esa región.
Las declaraciones generaron una inmediata respuesta de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien reiteró que "Groenlandia no está en venta" y recordó que los groenlandeses tienen derecho a decidir su futuro.
Además, afirmó que Dinamarca está preparada para defender "cada centímetro" de su territorio dentro del marco de la OTAN y pidió a los aliados respetar plenamente la soberanía del reino danés.
El respaldo a Dinamarca no tardó en llegar. Varios gobiernos europeos expresaron públicamente su apoyo a Copenhague y remarcaron la importancia de preservar la unidad de la alianza frente a las amenazas externas. Países como Islandia, Países Bajos y Letonia coincidieron en que las diferencias entre socios no deben debilitar la cooperación en materia de seguridad.
Pese al clima de tensión, Trump buscó transmitir un mensaje de continuidad respecto del compromiso estadounidense con la OTAN.
Durante una reunión a puertas cerradas aseguró que Washington desea seguir formando parte de la alianza y mantener el suministro de armamento a los países aliados. Posteriormente calificó la cumbre como una muestra de "gran unidad", aunque sus declaraciones públicas evidenciaron profundas diferencias con varios gobiernos europeos.
Otro de los focos de conflicto fue España. El presidente estadounidense volvió a cuestionar al gobierno español por negarse a incrementar el gasto militar hasta el objetivo impulsado por Washington y anunció medidas para suspender las relaciones comerciales con ese país, una decisión que generó preocupación en la Unión Europea.
Desde Madrid respondieron que afrontarán la situación "con calma y paciencia", mientras el secretario general de la OTAN recordó que España viene aumentando progresivamente su inversión en defensa.
Ucrania, defensa y el futuro de la alianza
La guerra entre Rusia y Ucrania también ocupó un lugar central durante la reunión. Trump mantuvo un encuentro bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad para favorecer una salida negociada al conflicto.
El mandatario estadounidense sostuvo además que tanto Kiev como Moscú muestran interés en alcanzar un acuerdo, aunque evitó precisar plazos para una eventual negociación. Consultado sobre nuevas sanciones contra Rusia, afirmó que existe una fuerte presión internacional sobre el presidente Vladimir Putin y consideró que el líder ruso "no está conforme con lo que está ocurriendo".
Por su parte, Zelenski volvió a reclamar a los aliados occidentales un mayor apoyo militar, especialmente sistemas de defensa aérea y misiles Patriot, con el objetivo de reforzar la protección de las ciudades ucranianas frente a los ataques rusos. Los países miembros reiteraron su respaldo político a Ucrania y anunciaron nuevos compromisos de asistencia militar.
Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la cumbre fue profundizar el aumento del gasto en defensa. La OTAN ratificó el objetivo de que los países miembros destinen el equivalente al 3,5 % de su Producto Bruto Interno a capacidades militares y un 1,5 % adicional a inversiones vinculadas con infraestructura estratégica, ciberseguridad y resiliencia, elevando el esfuerzo total al 5 % del PIB en los próximos años.
En ese contexto, los países bálticos, Polonia y Grecia aparecen entre los miembros que más recursos destinan actualmente a defensa, mientras que otras economías europeas continúan por debajo de las metas promovidas por Washington. Esa diferencia explica buena parte de los cuestionamientos formulados por Trump durante la reunión.
La cumbre concluyó sin anunciar la sede ni la fecha del próximo encuentro anual de la alianza, un dato que llamó la atención de los observadores internacionales y reflejó las dificultades para alcanzar consensos en medio de un escenario global cada vez más complejo.
Más allá de las diferencias, los líderes coincidieron en mantener la vigencia del principio de defensa colectiva establecido en el artículo 5 del tratado fundacional y reafirmaron el compromiso de la OTAN con la seguridad euroatlántica. Sin embargo, las disputas por Groenlandia, el debate sobre el gasto militar y las posiciones frente a los conflictos internacionales dejaron en evidencia que la cohesión de la alianza continúa enfrentando importantes desafíos.