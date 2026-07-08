Tensión

Cumbre de la OTAN: Trump reavivó la disputa por Groenlandia y aumentó la tensión con los aliados europeos

La reunión de líderes de la OTAN en Ankara estuvo marcada por las diferencias entre Estados Unidos y varios países europeos. Donald Trump volvió a reclamar el control de Groenlandia, cuestionó a España por el gasto en defensa y mantuvo reuniones con Volodímir Zelenski en un escenario atravesado por las guerras en Ucrania e Irán