En el Cáucaso Sur

Ursula von der Leyen visitó Azerbaiyán y reforzó la agenda europea de cooperación

Uno de los principales anuncios fue el lanzamiento de un paquete de conectividad de la Unión Europea para el Cáucaso Sur, con hasta 200 millones de euros en subvenciones y capacidad para movilizar inversiones públicas y privadas por hasta 2.000 millones de euros.