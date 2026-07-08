La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Bakú y mantuvo una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en el marco de una agenda orientada a fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y el Cáucaso Sur.
Ursula von der Leyen visitó Azerbaiyán y reforzó la agenda europea de cooperación
Uno de los principales anuncios fue el lanzamiento de un paquete de conectividad de la Unión Europea para el Cáucaso Sur, con hasta 200 millones de euros en subvenciones y capacidad para movilizar inversiones públicas y privadas por hasta 2.000 millones de euros.
Durante su paso por la capital azerbaiyana, Von der Leyen estuvo acompañada por la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos. La agenda estuvo centrada en conectividad regional, desarrollo de infraestructura, cooperación energética y apoyo europeo a los esfuerzos de paz entre Armenia y Azerbaiyán.
Uno de los principales anuncios fue el lanzamiento de un paquete de conectividad de la Unión Europea para el Cáucaso Sur, con hasta 200 millones de euros en subvenciones y capacidad para movilizar inversiones públicas y privadas por hasta 2.000 millones de euros.
La iniciativa apunta a mejorar enlaces de transporte, energía e infraestructura digital, con una mirada puesta en la integración regional y en una mayor conexión entre Europa y Asia.
Von der Leyen también anunció 20 millones de euros adicionales destinados a programas de apoyo a comunidades de Armenia y Azerbaiyán. Esos fondos estarán orientados a áreas sensibles para la recuperación y el desarrollo local, como salud, desminado humanitario, formación laboral y respaldo a pequeñas empresas.
La visita tuvo un significado político importante para la Unión Europea, que busca acompañar los avances diplomáticos en la región con herramientas concretas de cooperación, inversión y desarrollo. En ese sentido, el mensaje europeo fue que la estabilidad del Cáucaso Sur requiere no solo acuerdos políticos, sino también proyectos que mejoren la vida cotidiana de las comunidades afectadas.
Para Azerbaiyán, la presencia de Von der Leyen en Bakú confirma la relevancia creciente del país como punto de conexión energética, comercial y logística entre Europa y Asia. Para la región en su conjunto, la visita expresa el interés europeo en contribuir a una etapa de mayor diálogo, reconstrucción y cooperación entre vecinos.
En términos geopolíticos, el viaje muestra que el Cáucaso Sur ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda internacional. La Unión Europea busca fortalecer su presencia a través de una estrategia que combine conectividad, desarrollo económico, seguridad energética y respaldo a una paz duradera entre Armenia y Azerbaiyán.