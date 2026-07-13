Un impactante episodio generó conmoción en Estados Unidos luego de que un bisonte embistiera a un hombre en el Parque Nacional Yellowstone y lo hiciera volar por el aire. La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Feroz ataque en Estados Unidos: un bisonte embistió a un hombre y lo lanzó por los aires
El ataque ocurrió en el Parque Nacional Yellowstone. La víctima estaba junto a su nieto cuando el animal cargó contra él y lo lanzó por los aires. Fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad.
El hecho ocurrió en la zona del camping Bridge Bay, uno de los sectores más visitados del parque. Según la reconstrucción del caso, la víctima recorría el lugar junto a su nieto menor de edad cuando el animal comenzó a mostrarse alterado.
En las imágenes se observa al bisonte descansando sobre el pasto mientras varias personas permanecían a distancia para fotografiarlo. Sin embargo, minutos después el animal se levantó, empezó a desplazarse por la zona y cambió por completo la tensión del momento.
El fotógrafo profesional Mike MacLeod, que registró la secuencia, relató que el bisonte ya había tenido una conducta agresiva antes del ataque. Incluso, se acercó a un grupo de chicos que le sacaban fotos con sus celulares y los obligó a alejarse.
De acuerdo con su testimonio, una camioneta blanca pasó por el lugar y habría terminado de alterar al animal. El bisonte comenzó a perseguir el vehículo, pero cuando este se alejó cambió de dirección y fue directamente hacia las personas que estaban detrás de unos árboles.
El hombre logró esquivarlo en un primer momento, pero segundos después el animal volvió a cargar contra él. El impacto fue tan fuerte que lo levantó más de dos metros del suelo antes de que cayera pesadamente, ante la desesperación de quienes estaban en el lugar.
Tras la embestida, otros visitantes intentaron distraer al bisonte para poder asistir a la víctima. Finalmente, el animal se alejó y los servicios de emergencia del parque trasladaron al herido a un hospital de la zona. Según contó su nieto, el hombre sufrió lesiones graves y todavía no estaba fuera de peligro.