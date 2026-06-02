Momentos de extrema tensión se vivieron este martes en la ciudad de Fukushima, Japón, cuando un oso salvaje irrumpió en una zona urbana y atacó a varias personas. El primer episodio ocurrió frente a una oficina y quedó registrado por una cámara de seguridad.
Terror en Japón: un oso irrumpió en una zona urbana y dejó al menos cuatro heridos
Ocurrió en Fukushima, Japón. El animal terminó hiriendo a otras tres personas antes de desaparecer, mientras las autoridades mantienen un operativo de búsqueda.
En las imágenes se observa cómo el animal persigue a un hombre y lo embiste violentamente en plena vía pública. La víctima cayó al suelo y sufrió diversas heridas antes de que el oso continuará su recorrido por las inmediaciones.
Según informaron medios locales, el plantígrado siguió desplazándose por la zona y atacó a otras tres personas. El inesperado episodio generó alarma entre vecinos y trabajadores, que buscaron refugio ante la presencia del animal.
Las cuatro víctimas fueron trasladadas a centros de salud para recibir atención médica. Afortunadamente, todas permanecen conscientes y fuera de peligro, aunque algunas presentaban lesiones provocadas por el ataque.
Mientras tanto, las autoridades mantienen un estado de alerta y continúan buscando al oso para evitar nuevos incidentes. El video del ataque se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a poner el foco en los encuentros cada vez más frecuentes entre animales salvajes y zonas habitadas.