El sur del archipiélago de Japón registró el impacto del tifón Jangmi, cuyo paso por la prefectura de Okinawa provocó lesiones a por lo menos tres personas, interrupciones en el suministro eléctrico y la suspensión masiva del transporte aerocomercial.
El tifón Jangmi causó tres heridos y la cancelación de 400 vuelos en el sur de Japón
El fenómeno meteorológico avanzó sobre la prefectura de Okinawa con vientos sostenidos de 108 km/h y ráfagas superiores. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación y prevén que la tormenta se desplace hacia Tokio.
El frente de tormenta se desplazó con vientos sostenidos de 108 km/h y ráfagas máximas que alcanzaron los 162 km/h, de acuerdo con los registros de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
Ante las condiciones climáticas adversas, las administraciones locales dispusieron órdenes de evacuación obligatorias para la ciudad de Nanjo y localidades linderas, instando a los ciudadanos a alejarse de los sectores vulnerables a inundaciones o desprendimientos.
Impacto en la infraestructura
Las ráfagas asociadas al tifón afectaron las líneas de distribución de energía, dejando un saldo de más de 30.000 hogares sin servicio eléctrico, según reportes de la Okinawa Electric Power Company. En el sector aeronáutico, las cancelaciones de vuelos para la jornada del lunes se aproximaron a las 400 operaciones, concentradas principalmente en las terminales de Naha, Ishigaki y Miyako.
Las principales aerolíneas del país detallaron el siguiente esquema de suspensiones:
- All Nippon Airways (ANA): 104 vuelos cancelados, afectando a unos 8.000 pasajeros.
- Japan Airlines: 71 operaciones suspendidas, con más de 13.000 usuarios afectados.
- Otras operadoras: Japan Transocean Air canceló 60 trayectos, Skymark suspendió 44 y Peach Aviation dio de baja 40 servicios.
Asimismo, las estimaciones de las compañías aéreas prevén la cancelación de más de 230 vuelos adicionales programados para el día martes a raíz de la persistencia del temporal.
Proyección de la trayectoria y contingencia
El informe de la JMA indica que Jangmi continuará su avance hacia las islas Amami, región donde se pronostican precipitaciones torrenciales de hasta 250 milímetros en un lapso de 24 horas.
Los modelos meteorológicos anticipan que el sistema cambiará de rumbo en los próximos dos días, dirigiéndose hacia la isla principal de Japón (Honshu), con probabilidad de afectar a centros urbanos de alta densidad como Nagoya y la capital, Tokio, de cara al miércoles.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, emitió un comunicado a través de canales oficiales solicitando a la población extremar las precauciones y mantenerse informada mediante los boletines municipales y de prevención de desastres ante riesgos de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.