Alerta meteorológica en Asia

El tifón Jangmi causó tres heridos y la cancelación de 400 vuelos en el sur de Japón

El fenómeno meteorológico avanzó sobre la prefectura de Okinawa con vientos sostenidos de 108 km/h y ráfagas superiores. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación y prevén que la tormenta se desplace hacia Tokio.