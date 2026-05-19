Dos turistas estadounidenses fueron detenidos en Japón después de protagonizar un incidente dentro del zoológico de Ichikawa, donde uno de ellos invadió el recinto del famoso macaco japonés conocido como Punch.
Dos estadounidenses fueron detenidos tras invadir el hábitat del mono Punch en Japón
El episodio generó alarma entre los animales, fue registrado en video y obligó al parque a reforzar sus medidas de seguridad.
El hecho ocurrió cuando personal del zoológico detectó la presencia de un intruso dentro del hábitat de los monos. De inmediato se activó el protocolo interno y las personas involucradas fueron entregadas a la Policía.
Según informaron medios locales, uno de los turistas saltó la valla del recinto y cayó en el foso del hábitat, mientras su acompañante grababa la escena. También se indicó que un peluche arrojado cerca de los animales habría contribuido a generar pánico entre los monos.
La Policía identificó a los detenidos como Reid Jahnai Dayson, estudiante universitario de 24 años, y Neal Jabahri Duan, de 27 años, quien declaró ser cantante. Ambos quedaron bajo investigación por presunta obstrucción forzosa de la actividad comercial.
Tras el episodio, el zoológico realizó controles preventivos sobre los animales y las instalaciones. De acuerdo con lo informado por el parque, no se observaron anomalías en los monos después del incidente.
El caso generó preocupación por el riesgo al que fueron expuestos tanto los visitantes como los animales. Punch es un macaco japonés popular entre los asistentes del zoológico, por lo que el hecho tuvo rápida repercusión pública.
Como respuesta, las autoridades del parque evalúan reforzar la seguridad del recinto, ampliar las zonas restringidas, instalar redes preventivas e incrementar las patrullas internas. También analizan limitar o prohibir determinadas grabaciones dentro del establecimiento, ante el aumento de conductas vinculadas a la búsqueda de contenido para redes.