Viral en redes

Raquel, la ternera que conmovió al país: una historia de supervivencia y el milagro de un veterinario cordobés

Tras el fenómeno de "Punch", una nueva historia de superación en el corazón del campo argentino se vuelve tendencia. Raquel fue rechazada por su madre y quedó al borde de la muerte, pero el compromiso de un profesional y la solidaridad en redes sociales le dieron una segunda oportunidad.