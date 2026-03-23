Raquel, la ternera que conmovió al país: una historia de supervivencia y el milagro de un veterinario cordobés
Tras el fenómeno de "Punch", una nueva historia de superación en el corazón del campo argentino se vuelve tendencia. Raquel fue rechazada por su madre y quedó al borde de la muerte, pero el compromiso de un profesional y la solidaridad en redes sociales le dieron una segunda oportunidad.
Raquel junto a su veterinario, la dupla viral en redes que cautivó hasta a David Bisbal.
El mundo rural suele estar regido por leyes naturales que, a veces, resultan implacables. Sin embargo, la intervención humana y el poder de la comunicación digital han logrado torcer el destino de Raquel, una pequeña ternera que hoy es el centro de todas las miradas. En la localidad de Tres Pozos, provincia de Córdoba, lo que comenzó como una tragedia de abandono se transformó en un relato de resiliencia que ya cruzó las fronteras del país.
El origen: un rechazo inesperado
La historia de Raquel es, en realidad, el resultado de un proceso biológico complejo. Según explicó el veterinario Gastón Britos, especialista en grandes animales y responsable de su rescate, la ternera es hija de una vaquillona (madre primeriza). El parto fue dificultoso y dejó a la madre con secuelas físicas importantes, lo que provocó la ruptura del vínculo instintivo.
La historia de Raquel es, en realidad, el resultado de un proceso biológico complejo.
"Son cosas que pasan en la naturaleza. La madre terminó lastimada y la conexión madre e hija simplemente no se dio", detalló Britos. Sin el calostro inicial ni la protección materna, Raquel fue hallada en un estado de desnutrición crítica, incapaz de mantenerse en pie o de alimentarse por sus propios medios.
El proceso de recuperación no fue sencillo. Durante los primeros días, la pequeña cría necesitó asistencia constante las 24 horas. El equipo liderado por Britos implementó un protocolo de alimentación manual y cuidados intensivos para revertir el cuadro de debilidad extrema.
La evolución, afortunadamente, fue favorable. En las últimas horas, Raquel mostró signos alentadores de autonomía: salió por su cuenta de su galpón en busca de alimento, un gesto que para los especialistas representa el "alta" simbólica en su lucha por la supervivencia. "Estaba tan debilitada que carecía de fuerzas, pero hoy ya da señales claras de mejoría", celebró el profesional.
El equipo liderado por Britos implementó un protocolo de alimentación manual y cuidados intensivos para revertir el cuadro de debilidad extrema.
Un fenómeno que trascendió fronteras
Lo que comenzó como un seguimiento clínico en el campo cordobés se convirtió en un fenómeno viral. La historia de Raquel no solo captó la atención de miles de usuarios en Argentina vía TikTok, sino que llegó a oídos de figuras internacionales. El cantante español David Bisbal, conocido por su sensibilidad hacia los animales, interactuó con las publicaciones, otorgándole al caso una visibilidad global.
Este interés masivo recuerda al caso de "Punch", otro animal que meses atrás puso en relieve la labor de los veterinarios rurales y la empatía de la comunidad frente a la vulnerabilidad animal.
Más allá de la anécdota viral, el caso de Raquel pone sobre la mesa la importancia de la medicina veterinaria en el sector productivo y el creciente interés de la sociedad por el bienestar animal. La historia de esta ternera es un recordatorio de que, incluso en las leyes más duras del campo, siempre hay espacio para la intervención ética y el cuidado desinteresado. Raquel ya no está sola; ahora tiene a miles de personas velando por su crecimiento.