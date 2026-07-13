El funeral de Estado del ex Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se celebró bajo una atmósfera de extrema tensión geopolítica, enormes despliegues logísticos y una narrativa oficial enfocada en el martirio y la continuidad del poder de la República Islámica.
El mensaje del funeral de Alí Jamenei y la interna política de Irán
La semana en homenaje al Líder Supremo muerto se da en simultáneo a la caída de las negociaciones con Estados Unidos. La situación de la Guardia Revolucionaria, los clérigos y los funcionarios.
Jamenei murió a los 86 años el pasado 28 de febrero tras un ataque directo de fuerzas estadounidenses e israelíes contra su residencia en Teherán, pero sus solemnidades fúnebres públicas se postergaron hasta este mes.
Los detalles de la ceremonia
El régimen iraní diseñó el sábado 4 de julio una procesión fúnebre masiva y transnacional de seis días de duración que abarca las ciudades más sagradas del chiismo entre Irán e Irak. Iniciaron con ceremonias de despedida iniciales en el Gran Rezadero (Musalla) Imam Jomeini de Teherán y continuó en la tercera jornada con la procesión principal en las calles de la capital iraní.
Al cuarto día el féretro fue trasladado a la ciudad santa de Qom, centro del poder clerical, para luego migrar a Irak, específicamente a las ciudades sagradas de Nayaf y Karbala. El gobierno iraquí declaró este día como feriado nacional y el féretro fue recibido con honores de Estado por el Primer Ministro Ali Al-Zaidi.
El desenlace se dio este jueves 9 con la ceremonia final y entierro en el Santuario Sagrado del Imán Reza en Mashhad, la ciudad natal de Jamenei.
En el féretro no solo viaja el cuerpo de Jamenei; la procesión incluye los restos de varios miembros de su familia que murieron en el mismo ataque, entre ellos su hija Seyyedeh Boshra Hosseini Jamenei y su yerno, el Dr. Mesbah al-Hoda Baqeri Kani.
El peso del mensaje
El Litoral habló en CyD con Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF, quien valoró el funeral en los aspectos políticos hacia afuera y dentro del escenario actual.
Bernardis comentó que se trata de “un peso simbólico muy importante y que también genera rispidez dentro del sistema político iraní”.
“Lo que se está queriendo mostrar es un Irán muy fuerte, un Irán que ha sido resiliente a los ataques de Israel y Estados Unidos durante estos últimos cuatro meses y busca mostrar una idea de que Irán está dispuesto a redoblar los los esfuerzos de ser necesario para continuar resistiendo”, agregó al respecto.
El licenciado en Relaciones Internacionales remarcó al respecto del memorándum de paz: “También tengamos en cuenta lo que sucedió las últimas semanas. Parecía que iba a iniciar el tránsito a una negociación política un poco más profunda, pero lo cierto es que eso hoy está de nuevo en un impasse”.
La interna iraní
El avance del conflicto en Medio Oriente ha reconfigurado la situación interna de Irán, con modificaciones en la estructura y las apreciaciones de la población, pero con un sostenimiento de las disputas de poder que ya estaban presentes.
“Hay que entender las facciones políticas internas dentro de Irán, donde tenés al presidente Masoud Pezeshkian y al canciller iraní Abbas Araqchi que son tildados de moderados y fueron los encargados de negociar este acuerdo con los Estados Unidos con intermediación de Pakistán y otros países del Golfo Pérsico”, detalló Bernardis.
El especialista contrastó: “Después tenés a básicamente dos grandes actores que son el sector más clerical y también una parte muy importante de las Guardias Revolucionarias que se sienten triunfalistas respecto a lo que fue el conflicto en estos últimos meses y plantean una idea de continuar resistiendo”.
“Han sido muy resilientes en términos políticos para resistir lo que fue prácticamente la decapitación de las primeras, segundas y terceras líneas del sistema político iraní. Y sienten, digamos, de que todavía tienen capacidad de daño hacia los Estados Unidos”, sumó en relación.
Bernardis reforzó la idea de que el funeral de Alí Jamenei también sirvió como justificativo para bloquear las negociaciones con los Estados Unidos.
“A la cabeza de este ala más dura está el hijo y el actual líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que todavía no hizo una aparición pública”, describió y aclaró: “En los funerales asistieron varios de sus hermanos, los hijos de Alí Jamenei, pero él, específicamente por una cuestión de seguridad propia de ser objetivo un ataque de los Estados Unidos de Israel, prefirió resguardar”.
Mirando hacia un corto plazo, Bernardis indicó que es probable observar “una puja del poder interno del sistema político iraní para ver si los moderados o el ala dura continúan en el poder”.
A modo de previsión, comentó que “hoy tienen las de ganar en la ala dura. Eso también es algo muy interesante porque en enero, cuando fueron las protestas donde hubo una gran represión del sector clerical y la guardia revolucionaria, era impensado. Lo que uno menos iba a pensar era que los moderados o esta gente más reformista del sistema político iba a quedar en un segundo lugar”.
El funeral en números
El de la última semana se cataloga como uno de los funerales de Estado más costosos de la historia reciente. Fuentes municipales iraníes reportaron que solo en Teherán se asignaron entre $571,000 y $742,000 dólares por distrito, lo que equivale a unos $17.1 millones de dólares en total para la capital.
A la cifra de Teherán se le suman unos $5.7 millones de dólares adicionales destinados individualmente tanto para la ciudad de Qom como para Mashhad, elevando el presupuesto base local por encima de los $28.5 millones de dólares, sin contabilizar aún los enormes gastos logísticos y operativos desplegados en Irak.