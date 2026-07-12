La reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán provocó una rápida reacción diplomática de Pakistán, uno de los principales mediadores en los intentos por reducir la tensión en Medio Oriente. El Gobierno de Islamabad manifestó su "profunda preocupación" por el deterioro de la situación y exhortó a todas las partes involucradas a actuar con moderación para evitar que el conflicto derive en una crisis de mayor alcance.
Pakistán pidió una desescalada urgente entre Irán y Estados Unidos
El gobierno paquistaní expresó su preocupación por el recrudecimiento de las hostilidades entre Washington y Teherán y llamó a las partes a retomar el diálogo. Islamabad, que había mediado en el acuerdo de cese del fuego, advirtió que una nueva escalada militar pone en riesgo la estabilidad regional.
El llamado de Pakistán a retomar el diálogo
A través de un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Pakistán sostuvo que una nueva confrontación militar "no beneficia a nadie" y remarcó que la única salida sostenible pasa por el diálogo, la negociación y la diplomacia.
El mensaje fue difundido luego de que Estados Unidos lanzara una nueva ofensiva sobre objetivos militares iraníes y Teherán respondiera con ataques contra instalaciones estadounidenses en países del Golfo.
Las autoridades paquistaníes también instaron a Washington y Teherán a respetar los compromisos asumidos en el denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad, un acuerdo impulsado con la mediación de ese país que había servido como base para un alto el fuego temporal y la apertura de conversaciones indirectas entre ambas partes.
Ese entendimiento contemplaba un período destinado a generar condiciones para avanzar hacia una solución negociada de las diferencias, especialmente en torno al programa nuclear iraní y a la seguridad en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, las negociaciones no lograron avances significativos y el reciente intercambio de ataques volvió a colocar a la región en un escenario de máxima tensión.
El Gobierno de Pakistán aseguró que continúa dispuesto a colaborar como facilitador de futuras instancias de diálogo y reiteró que la estabilidad regional depende de que las partes regresen a la mesa de negociaciones. También señaló que el respeto de los compromisos asumidos es fundamental para recuperar la confianza entre los actores involucrados.
La postura paquistaní se suma a los llamados formulados por otros países y organismos internacionales que en los últimos días expresaron su preocupación por la posibilidad de una escalada militar con consecuencias para todo Medio Oriente.
Una nueva escalada complica los esfuerzos diplomáticos
El pedido de Islamabad se produjo después de una nueva cadena de operaciones militares que profundizó el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Washington informó que atacó decenas de instalaciones militares iraníes en respuesta a acciones atribuidas a Teherán contra intereses estadounidenses y embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.
Como represalia, Irán anunció ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin, Kuwait y otros países del Golfo. Aunque varios de esos proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, la respuesta iraní incrementó el temor a una expansión del conflicto hacia otros Estados de la región.
La ruptura del frágil alto el fuego también generó incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones que buscaban establecer un marco más amplio para resolver las diferencias entre ambos países.
Estados Unidos insiste en exigir garantías sobre la navegación en el estrecho de Ormuz y mayores controles sobre el programa nuclear iraní, mientras que Teherán sostiene que cualquier entendimiento deberá contemplar el cese de las operaciones militares y el respeto de su soberanía.
La persistencia de los enfrentamientos mantiene en alerta a los mercados internacionales, debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el transporte mundial de petróleo y gas.
Analistas advierten que una interrupción prolongada del tránsito marítimo podría afectar el suministro energético y provocar nuevas subas en los precios internacionales del crudo.
En este contexto, Pakistán intenta preservar el rol de mediador que asumió durante las negociaciones previas. Sus autoridades consideran que el Memorando de Entendimiento de Islamabad continúa siendo una herramienta válida para reconstruir la confianza y evitar un conflicto de mayor magnitud.
Por el momento, no existen señales concretas de una desescalada inmediata. Sin embargo, los llamados a la prudencia y al retorno de las conversaciones diplomáticas se multiplican entre los países de la región, conscientes de que una ampliación del conflicto podría tener consecuencias políticas, económicas y de seguridad que trascenderían ampliamente las fronteras de Irán y Estados Unidos.