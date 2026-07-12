Tras la nueva ola de ataques

Pakistán pidió una desescalada urgente entre Irán y Estados Unidos

El gobierno paquistaní expresó su preocupación por el recrudecimiento de las hostilidades entre Washington y Teherán y llamó a las partes a retomar el diálogo. Islamabad, que había mediado en el acuerdo de cese del fuego, advirtió que una nueva escalada militar pone en riesgo la estabilidad regional.