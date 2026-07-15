La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles que el estrecho de Ormuz continuará cerrado mientras Estados Unidos mantenga sus operaciones militares. El anuncio se produjo luego de que Washington informara una nueva ofensiva y reanudara el bloqueo contra los buques que se dirigen hacia y desde territorio iraní.
Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos detenga sus ataques
La decisión fue anunciada tras una nueva ofensiva de Washington y en medio del recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, mientras ambos países intercambian advertencias.
A través de un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo militar, la Guardia Revolucionaria sostuvo que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos".
En el mismo mensaje, el organismo advirtió que la decisión estadounidense de bloquear la principal vía de exportación de petróleo y gas desde el océano Índico también compromete los intereses de otros países. "Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie", señaló el comunicado.
Nueva ofensiva militar
La reacción de Teherán llegó después de que el Comando Central de Estados Unidos informara sobre una nueva serie de ataques contra decenas de objetivos militares ubicados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz y en zonas costeras iraníes.
La operación se extendió durante aproximadamente siete horas. Pese a ello, las autoridades iraníes aseguraron que ninguno de los buques presentes en la zona fue alcanzado.
Según la Guardia Revolucionaria, durante los ataques registrados entre la noche del martes y la madrugada del miércoles "ningún barco se atrevió a cometer infracciones ni a acompañar a Estados Unidos".
Washington sostiene que mantiene desplegados más de 50.000 militares en Oriente Medio con el objetivo de reducir las capacidades militares de Irán.
Trump endureció las medidas
La escalada entre ambos países se profundizó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara restablecer el bloqueo contra los barcos que navegan hacia y desde Irán a partir de las 16:00 del martes, hora del este estadounidense.
Un día antes, el mandatario también había anunciado que su gobierno buscaría cobrar una compensación del 20% por la protección brindada a las embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz. Posteriormente, explicó que ese pago podría concretarse mediante acuerdos comerciales y de inversión con los Estados del Golfo.
Crece la tensión en Oriente Medio
El conflicto volvió a intensificarse luego de que Trump diera por finalizado el acuerdo marco de alto el fuego firmado con la República Islámica el 17 de junio.
El presidente estadounidense acusó a Teherán de continuar con los ataques contra las embarcaciones que transitan por la zona, lo que elevó nuevamente la tensión en uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio mundial.