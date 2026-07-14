Medio Oriente

Trump dio marcha atrás y no cobrará el peaje del 20% en el estrecho de Ormuz

A menos de 24 horas del anuncio, el presidente de Estados Unidos canceló la polémica tarifa tras la advertencia de sus propios funcionarios sobre la ilegalidad de la medida. Confirmó que reemplazará el impuesto con acuerdos de inversión de los países del Golfo Pérsico.