Tensión en Medio Oriente

Netanyahu amenazó a Irán con una respuesta "mucho más poderosa" si ataca a Israel

El primer ministro israelí advirtió que se terminaron los días de silencio y que cualquier ofensiva tendrá una réplica contundente. La declaración se da en un escenario crítico tras la decisión de Donald Trump de reanudar las operaciones militares estadounidenses contra Teherán.