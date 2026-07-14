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Netanyahu amenazó a Irán con una respuesta "mucho más poderosa" si ataca a Israel

El primer ministro israelí advirtió que se terminaron los días de silencio y que cualquier ofensiva tendrá una réplica contundente. La declaración se da en un escenario crítico tras la decisión de Donald Trump de reanudar las operaciones militares estadounidenses contra Teherán.

Benjamin Netanyahu, primer minstro de Israel.Benjamin Netanyahu, primer minstro de Israel.
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes que cualquier ataque iraní contra Israel recibirá una respuesta “mucho más poderosa” que los ataques anteriores, de acuerdo con un comunicado emitido por su oficina.

En la Conferencia del Néguev, celebrada en la ciudad sureña de Dimona, Netanyahu dijo que Israel está preparado para cualquier escenario. “Les digo a los líderes de Irán, no cuenten con que habrá silencio si nos atacan, no cuenten con que habrá una repetición, que ya fue bastante poderosa. Será una reedición diferente, mucho más poderosa”, advirtió.

El posteo de Netanyahu en X.El posteo de Netanyahu en X.

“Se acabaron los días en que alguien nos hiere y no les devolvemos el golpe con creces. Le hicimos esto al Eje del Mal en Irán, y continuaremos haciéndolo con cualquiera que nos haga daño. Eso es lo que hacemos”, indicó en su cuenta de X.

La advertencia tuvo lugar en medio de días de enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos a pesar de un memorándum de entendimiento de paz entre Estados Unidos e Irán firmado a mediados de junio, bajo el cual se esperaba que ambas partes comenzaran las negociaciones dentro de 60 días para un acuerdo final.

Mirá tambiénEl mensaje del funeral de Alí Jamenei y la interna política de Irán

Medios de comunicación estadounidenses informaron el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso sobre la reanudación de las operaciones militares de su país contra Irán.

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