Arquitectura sin fronteras: un intercambio académico entre Santa Fe y Navarra
Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe visitaron la Universidad de Navarra en Pamplona, como parte de un trabajo de intercambio académico.
Delegación de estudiantes de arquitectura de la UCSF junto al director de Desarrollo de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UNAV, Eduardo Domingo de Miguel y el decano de Arquitectura UCSF, Gabriel Biagioni.
"Viajar te rompe los esquemas", resume Mauricio Cardozo, estudiante posadeño de Arquitectura, al recordar la experiencia que compartió junto a compañeros de Santa Fe y Rosario en Pamplona, España. Durante una semana, alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) participaron de un programa de intercambio académico con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra (Unav), en el marco del proyecto COIL ETSAUN–FAD UCSF.
Este intercambio entre ambas casas de estudio surge a partir del vínculo que el actual decano de la FAD, Gabriel Biagioni, tiene con la Universidad Navarra, como alumno de su Máster en Diseño Arquitectónico. La articulación se expresó en diversas iniciativas, como la promoción de una muestra itinerante y un libro presentados en un encuentro de egresados dos años atrás, y más recientemente la conformación del Foro América, que reúne a escuelas de arquitectura para abordar proyectos en conjunto.
Un desafío internacional
El eje del trabajo que alineó a estudiantes españoles y argentinos fue el desarrollo de viviendas para jóvenes en el barrio Garaikomendi, Lesaka. El ejercicio exigía diseñar un conjunto de dos bloques de entre 10 y 14 viviendas, con criterios de flexibilidad, sustentabilidad y construcción industrializada, respetando ciertos parámetros.
A través de su director de Desarrollo, Eduardo Domingo de Miguel, la ETSAUN se vinculó con NASUVINSA (Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.) que ofició de comitente, proponiendo un terreno y un programa de base real para ser desarrollado por las cátedras.
Gabriel Biagioni (UCSF), Fredy Massad (Director Foro América-UNAV) y Miguel Angel Díaz Camacho (docente UNAV).
Para entender cómo implantar el proyecto, los alumnos debieron estudiar la pendiente, el clima y la cultura constructiva de Navarra. "Supuso un gran desafío enfrentarnos a un entorno real y complejo como el de Lesaka, con una topografía y normativa muy distintas a las nuestras", cuenta Mauricio, estudiante de la sede Santos Mártires.
Fue a través de muchas pruebas y errores, maquetas de estudio y debates colectivos guiados por los docentes del Taller de Arquitectura III, donde "cada corrección nos obligaba a ajustar desde la estructura hasta el detalle para que el proyecto tuviera la lógica constructiva y la calidad exigida", recordó Cardozo.
Pedro Bertone, de la sede Virgen de Guadalupe, en Santa Fe, recuerda la intensidad de la propuesta: "Preparar y exponer ese material significó mucho para mí a nivel formativo. No solo por la exigencia de presentar frente a un auditorio numeroso, sino por la sorpresa de saber, en el mismo momento de comenzar, que el cliente real del proyecto estaba presente. Eso me obligó a asumir una postura más profesional y a comunicar con claridad todo el proceso", comentó en referencia a Javier Burón, director de NASUVINSA, que se hizo presente en esa ocasión.
Pamplona: campus, simposios y talleres
El plan de viaje incluyó actividades académicas y culturales: visitas al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro y al Museo de Arte de la Unav, participación en el I Simposio BAI sobre medioambiente y arquitectura contemporánea, talleres con los docentes navarros, y una clase sobre la historia de local seguida de un recorrido por el casco histórico de la ciudad, que ofreció el profesor Luis Tena. Como parte del enriquecimiento e intercambio entre países, el decano de la FAD, Gabriel Biagioni, y el docente Gastón Kibysz ofrecieron dos conferencias para toda la ETSAUN, tituladas "Materialidad y formas de habitar en Latinoamérica".
Presentación de los proyectos realizados por los estudiantes de Arquitectura de la UCSF en la Unav.
Albertina Otella, de la sede Rosario, destacó el papel que jugó la preparación: "La UCSF nos dio la oportunidad y nos fue preparando para aprovechar al máximo la experiencia. Entre charlas y organización previa, todos llegamos al viaje con mucha expectativa y ganas de aprender".
Al tiempo que Albertina remarcó el ambiente y la amabilidad de los anfitriones, Mauricio resaltó el impacto que le causó el equipamiento edilicio, que describe como un ecosistema integral: "El alumno cuenta con talleres de maquetas equipados, laboratorios, centros de impresión. No necesita salir de la facultad para materializar sus ideas".
Intercambio y apertura mental
Más allá de lo académico, los estudiantes coincidieron en que lo más valioso fue el intercambio humano. "Hubo un día clave donde, tras presentar nuestros proyectos, muchos alumnos de allá se acercaron para consultarnos y pedirnos opinión sobre sus trabajos. Poder ayudarlos y aportarles nuestra visión fue muy gratificante", relató Mauricio.
Pedro aseguró que pudieron comparar enfoques, niveles y modos de proyectar entre ambas facultades: "Mientras nosotros compartíamos nuestra manera de abordar la arquitectura, ellos nos ofrecían nuevas perspectivas que ampliaban nuestra mirada y nos ayudaban a pensar el proyecto desde otros ángulos. Fue un ida y vuelta genuino, donde cada grupo aportó algo que al otro le servía", reconoció.
Con el viaje a flor de piel, Mauricio calificó la experiencia de "impagable". "Pasar del plano a la realidad, pisar el lugar para el que diseñaste y ver cómo la arquitectura conecta personas a miles de kilómetros de distancia fue una experiencia increíble. Volví sabiendo que somos capaces de proyectar internacionalmente, y me da mucha confianza para lo que viene en la carrera", confesó.
A este viaje académico, que también incluyó escalas arquitectónicas en Madrid y Barcelona, asistieron estudiantes de 1º, 3º y 4º año de la carrera. Por la sede Santos Mártires (Posadas), fueron Mauricio Cardozo y Mariano Grillo, junto a los docentes Gastón Kibysz y Matías Dehner. Desde Rosario, Albertina Otella, Olivia Nardelli y Dolores Guzzini. Por la sede Virgen de Guadalupe, acudieron Tomas Rivichini, Juan Ferreira, Pedro Bertone, Máximo Sors y Juana Biagioni.