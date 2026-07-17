El dirigente republicano estadounidense Marc Zell, presidente de Republicans Overseas Israel, afirmó que Argentina estaría dispuesta a colaborar con Estados Unidos mediante el envío de buques militares al golfo Pérsico en caso de que Washington lo requiriera, en el marco de las tensiones con Irán.
El pedido de un dirigente republicano a Trump por Malvinas tras el respaldo de Milei
Marc Zell sostuvo que Buenos Aires podría colaborar con Washington en el golfo Pérsico y planteó que la Casa Blanca debería modificar su posición histórica sobre la soberanía de las islas.
A partir de esa posibilidad, Zell planteó que la administración de Donald Trump debería reconsiderar la posición histórica de Estados Unidos respecto de la disputa por las Islas Malvinas y respaldar el reclamo argentino como una señal de reciprocidad hacia el gobierno de Javier Milei.
Alineamiento con Estados Unidos
El referente republicano sostuvo que el Gobierno argentino mantiene una estrecha relación política con Washington y remarcó el respaldo expresado por Milei hacia Estados Unidos e Israel desde el inicio de la escalada en Medio Oriente.
A través de una publicación en la red social X, Zell cuestionó la postura del Reino Unido frente al conflicto con Irán y vinculó esa situación con la histórica disputa territorial entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas.
“Sugiero que la administración Trump reconsidere su apoyo a la reclamación británica y cambie su respaldo a Argentina en la disputa por las Islas Malvinas, dada la perfidia de Gran Bretaña y el firme apoyo del presidente Milei a EE. UU. en su conflicto con Irán”, expresó el dirigente.
Posible colaboración naval argentina
Zell aseguró que, ante un eventual pedido de Estados Unidos, Argentina podría aportar apoyo naval en el golfo Pérsico. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Gobierno argentino sobre el envío de embarcaciones militares ni sobre una participación concreta en operaciones de ese tipo.
Las declaraciones del dirigente republicano no fueron acompañadas por anuncios de la Casa Rosada ni del Ministerio de Defensa, por lo que la posibilidad mencionada permanece como una afirmación realizada exclusivamente por Zell.
La relación entre Milei y la administración Trump
Las declaraciones del presidente de Republicans Overseas Israel se producen en un escenario de creciente cercanía política entre Javier Milei y la administración de Donald Trump.
Desde el comienzo de las tensiones en Medio Oriente, el Gobierno argentino manifestó su respaldo a Estados Unidos e Israel y expresó críticas hacia el régimen iraní, en línea con el posicionamiento internacional adoptado por la gestión libertaria.
Por ahora, no hubo definiciones oficiales sobre una eventual participación militar argentina en el conflicto ni sobre cambios en la postura estadounidense frente al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.