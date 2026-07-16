De una previa del Argentina vs Inglaterra por el Mundial de fútbol 2026 teñida por el intento del “es sólo un partido” a un post cargado de episodios diplomáticos con el Mar Argentino como confluencia.
Argentina reclamó por movimiento británico sobre Mar Argentino no notificado, pero decretó extracciones inglesas
El Decreto 590/26 permitirá a la empresa llamada Challenger Energy Group PLC trabajar el petróleo debajo de las aguas argentinas. Ambas formalidades se dieron en pocas horas.
La temática de las Islas Malvinas fue tocada directamente por los propios jugadores de la Selección Argentina de fútbol en pleno Atlanta Stadium con una bandera casera que se habría colado en la tribuna a pesar de las restricciones. Justamente la metodología de comunicación del gobierno nacional sobre esta decisión de FIFA y EE.UU. provocó una reacción “malvinera” del oficialismo luego del triunfo.
En medio de comunicados no oficiales, dos horas después del final del partido llegó un mensaje formal de Cancillería Argentina en el cual se informó un reclamo realizado dos días antes a la Embajada del Reino Unido en la que se expresaba “el más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Medway, -ilegalmente destacado en las Islas Malvinas-, que no fueron debidamente notificados de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes, y que involucraron el tránsito por el Mar Territorial argentino”.
Los argumentos argentinos
Desde el área dirigida por el canciller Pablo Quirno, definieron el acto como “movimientos inconsultos e ilegales” que “contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países”.
“Esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos I, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado I.2 "Medidas de fortalecimiento de la confianza", punto "b" (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)”, afirma el documento de Cancillería.
En medio de una semana en la que la oposición intentó revivir los comentarios de elogio de Javier Milei hacia la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher, el gobierno argentino cerró este comunicado reafirmando “una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Una coincidencia
A la inversa, en las horas previas, quizás sólo por coincidencia burocrática, pero con menos “bombos y platillos”, el gobierno argentino firmó el Decreto 590/26 que habilita a la explotación de un sector del Mar Argentino por una empresa justamente de origen inglés.
El documento firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli da lugar a la licitación otorgada a Challenger Energy Group PLC para explorar hidrocarburos en el área CAN_200 de la Cuenca Argentina Norte, a 350 km de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
En base al anexo del decreto publicado en el Boletín Oficial del miércoles 16 de julio de 2026, la exploración cuenta con un primer período de cuatro años, un segundo de la misma extensión y una posible prórroga de cinco años.
En los detalles, se indica que se trata de un total de 5000 km2.
Challenger Energy es una firma enfocada en la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas, con sede en la Isla de Man (Reino Unido) y cotiza en la Bolsa de Londres (bajo el ticker CEG).
La estrategia de la compañía se enfoca en adquirir licencias de exploración de bajo costo en áreas prometedoras del Margen Atlántico
La empresa se encuentra en una etapa de reestructuración estratégica para concentrar todos sus esfuerzos en activos de exploración en aguas profundas (offshore) de alto impacto en el Cono Sur, habiendo avanzado en la venta de sus activos de producción terrestre.
Su foco a nivel geográfico se encuentra en Argentina, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas y Surinam.
El territorio habilitado