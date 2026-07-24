El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los daños que sufran en adelante buques, cargamentos o bienes relacionados serán pagados con fondos iraníes que se encuentran bajo posesión y control estadounidense.
Trump afirmó que Estados Unidos usará fondos iraníes para pagar daños a buques y cargas
El presidente estadounidense aseguró que cualquier daño futuro a embarcaciones, cargamentos o bienes relacionados será compensado con dinero iraní que se encuentra bajo control de Washington. La declaración se produce en medio de la creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz.
El anuncio fue realizado a través de una publicación en su red social Truth Social y se conoció en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, con especial atención sobre la seguridad de la navegación comercial en el Golfo y sus alrededores.
Trump apuntó contra los fondos iraníes bajo control de Estados Unidos
En su mensaje, Trump sostuvo que la medida regirá "hasta nuevo aviso" y planteó que cualquier daño provocado a buques, cargas o bienes vinculados con esas operaciones será afrontado con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y controla. El mandatario consideró que, aunque los costos podrían ser elevados, utilizar esos recursos sería una medida "justa y equitativa".
La declaración no precisó cómo se implementaría en la práctica el mecanismo anunciado ni detalló qué tipo de daños quedarían incluidos. Tampoco quedó establecido públicamente si la referencia comprende exclusivamente incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz y el Golfo o si podría alcanzar otros ataques contra embarcaciones comerciales en la región, como los registrados en el mar Rojo.
El anuncio se enmarca en un escenario de fuerte presión económica y militar entre Estados Unidos e Irán. En las últimas semanas, el Gobierno estadounidense incrementó las sanciones contra personas, empresas y embarcaciones vinculadas, según Washington, con las redes de transporte marítimo y financiamiento del Gobierno iraní.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el 14 de julio nuevas sanciones contra más de 50 personas, entidades y buques relacionados con una red de transporte y evasión de sanciones vinculada a Mohammad Hossein Shamkhani. Washington sostuvo que esa estructura tiene un papel relevante en las exportaciones de petróleo iraní y en operaciones internacionales de transporte y comercio.
Un día después, el Tesoro también anunció sanciones contra siete personas y entidades que, según la administración estadounidense, participaban de una red internacional destinada a adquirir armamento para la Guardia Revolucionaria iraní. Estas medidas forman parte de la estrategia de presión económica impulsada por Washington contra Teherán.
La situación tiene especial importancia por el papel del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte internacional de petróleo y otros productos energéticos. Cualquier interrupción o riesgo para la navegación en esa zona puede tener consecuencias que excedan el ámbito militar y afectar al comercio y a los mercados internacionales.
Irán cuestionó la amenaza y advirtió sobre sus consecuencias
La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Autoridades iraníes calificaron la amenaza de utilizar activos del país para compensar daños a la navegación como un "precedente incendiario" y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la normalización de la confiscación de bienes pertenecientes a otros Estados.
La discusión se centra así no solo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, sino también en el destino de los activos iraníes que permanecen bloqueados o bajo control de Washington.
El anuncio de Trump plantea la posibilidad de utilizar esos recursos para afrontar eventuales reparaciones, aunque no se informó públicamente qué fondos específicos serían utilizados ni cuál sería el procedimiento legal para disponer de ellos.
La medida anunciada también debe interpretarse en el marco de las tensiones por la navegación en el estrecho de Ormuz. A mediados de julio, Trump había afirmado que Estados Unidos asumiría un papel de protección de la zona y había planteado que Washington recibiría una compensación por las tareas destinadas a garantizar la seguridad del tránsito marítimo.
Para los países y empresas que dependen del transporte marítimo, el escenario representa un factor adicional de incertidumbre. La navegación comercial en una región estratégica puede verse condicionada por los riesgos de seguridad, las sanciones y las decisiones de los gobiernos involucrados.
En ese contexto, cualquier aumento de las restricciones o de los costos del transporte puede repercutir en las cadenas de suministro internacionales.
Por ahora, la declaración de Trump constituye un anuncio político y no se conocen detalles públicos sobre su aplicación concreta. Tampoco está claro el alcance exacto de los bienes que podrían ser cubiertos ni qué autoridad determinaría los daños y establecería las eventuales compensaciones.
La evolución de la situación dependerá de las próximas decisiones de Washington y Teherán y de la situación de la navegación comercial en la región. Mientras tanto, el uso de fondos iraníes bajo control estadounidense como mecanismo para afrontar daños a buques y cargas agrega un nuevo elemento a la disputa entre ambos países y abre interrogantes sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la medida.