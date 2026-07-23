El gobierno de Donald Trump anunció nuevos aranceles para las importaciones procedentes de 60 economías, entre ellas la Argentina y la Unión Europea. La medida fue fundamentada en una supuesta aplicación insuficiente de las prohibiciones contra el trabajo forzoso.
Trump impuso nuevos aranceles a 60 economías: cuánto pagarán los productos argentinos
Estados Unidos aplicará desde este viernes nuevos gravámenes a importaciones de 60 socios comerciales. La Argentina quedó alcanzada por una tasa del 10%, con posibles excepciones aún sin precisar.
Los gravámenes comenzarán a regir este viernes 24 de julio, cuando expire el arancel global temporal del 10% que Washington había establecido por un plazo máximo de 150 días.
Un arancel del 10% para la Argentina
Los productos argentinos quedarán alcanzados por una tasa general del 10%, aunque la resolución contempla posibles exenciones para determinados sectores. Los rubros beneficiados todavía no fueron precisados.
La misma alícuota se aplicará a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.
La nueva herramienta de Trump
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició en marzo una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El procedimiento analizó las políticas de distintos países para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
Según Washington, la falta de controles adecuados perjudica al comercio estadounidense. Con ese argumento, la administración estableció tasas de entre el 10% y el 12,5% para los países investigados.
El fallo que frenó los aranceles anteriores
La decisión busca reconstruir parte del esquema comercial impulsado por Trump después de que la Corte Suprema anulara en febrero los denominados aranceles “recíprocos”, que oscilaban entre el 10% y el 50%.
El máximo tribunal había cuestionado el uso de una ley de emergencias nacionales para imponer esos gravámenes. Desde entonces, el Gobierno estadounidense buscó otras herramientas jurídicas para restablecerlos.
La Argentina había firmado en febrero un acuerdo bilateral de Comercio e Inversiones que contemplaba una tasa general del 10%. Su aplicación quedó suspendida luego de la decisión judicial sobre la política arancelaria de Trump.
Como el entendimiento incluía compromisos contra el trabajo forzoso, Washington volvió a fijar el mismo porcentaje mediante la Sección 301. La resolución también prevé excepciones para productos que contribuyan al cumplimiento de esas obligaciones.
Tasas para otras economías
Los bienes provenientes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza tendrán gravámenes de entre el 10% y el 12,5%. Para el resto de los países incluidos en la investigación, la tasa llegará al 12,5%.
La nueva disposición entrará en vigencia a las 04.01 GMT del viernes. El Gobierno estadounidense deberá definir cuáles serán los productos exceptuados y cómo quedarán los beneficios negociados previamente con cada socio comercial.