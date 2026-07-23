Roza los 100 dólares

Escalada de tensiones en Medio Oriente impacta nuevamente en el precio del petróleo

Antes del conflicto, en febrero, el precio rondaba los 73 dólares por barril. Ese valor volvió en los días de tregua, pero duró poco. En las últimas horas, Irán aumentó los controles sobre el estrecho de Ormuz.