Conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos lanzó una décima ronda de ataques contra Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

El Comando Central estadounidense confirmó una nueva ofensiva, la décima noche consecutiva de bombardeos, con el objetivo declarado de reducir las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar el transporte marítimo comercial.