Conflicto diplomático

Francia denunció la detención y maltrato de dos diplomáticos en Irán

El canciller Jean-Noël Barrot calificó el hecho como una "acción de intimidación extremadamente grave" por parte de los servicios de seguridad iraníes. Los agentes pertenecían al área de apoyo a la sociedad civil, estuvieron retenidos e interrogados durante varias horas y regresarán a París en las próximas horas.