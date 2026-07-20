Las defensas aéreas de Jordania interceptaron este domingo tres misiles lanzados por Irán, mientras que un cuarto proyectil cayó en una zona remota sin provocar víctimas ni daños materiales, según informaron las Fuerzas Armadas jordanas.
Irán lanzó misiles contra Jordania y Kuwait denunció un ataque a una planta estratégica
Las defensas aéreas de Jordania interceptaron tres misiles iraníes, mientras que un cuarto cayó sin causar daños. Israel había alertado previamente sobre el ataque.
El episodio ocurrió en el marco de una nueva escalada de ataques iraníes contra aliados regionales de Estados Unidos. Previamente, el Ejército de Israel había advertido sobre el lanzamiento de misiles con dirección a la ciudad portuaria de Aqaba, ubicada en el sur de Jordania.
De acuerdo con testigos de la zona, se escucharon varias explosiones correspondientes a las intercepciones, que contaron con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel debido a la cercanía con la frontera.
Desmienten evacuaciones
Horas antes del ataque, el Gobierno jordano negó que el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Aqaba hubieran sido evacuados.
La aclaración surgió luego de que la Embajada de Estados Unidos asegurara que ambas instalaciones habían sido desalojadas ante una "amenaza específica y creíble".
Ataque contra una planta nuclear
En paralelo, la Organización de Energía Atómica de Irán denunció que fuerzas estadounidenses atacaron durante la madrugada la planta nuclear de Darkhovin, ubicada en el sur del país, cerca de la frontera con Irak.
Según las autoridades iraníes, la instalación se encuentra actualmente en una etapa preliminar de construcción.
Planta estratégica
Por otra parte, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait informó que una de sus plantas de energía y desalinización fue atacada por segunda vez en apenas dos días.
El complejo abastece cerca del 90% de las necesidades de agua dulce del país y, tras el impacto, se registraron incendios que afectaron numerosas unidades de generación eléctrica.
Ante la situación, las autoridades activaron los planes de contingencia con el objetivo de mantener la estabilidad del sistema eléctrico y garantizar el suministro a la población.