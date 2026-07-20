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Irán lanzó misiles contra Jordania y Kuwait denunció un ataque a una planta estratégica

Las defensas aéreas de Jordania interceptaron tres misiles iraníes, mientras que un cuarto cayó sin causar daños. Israel había alertado previamente sobre el ataque.

Explosiones se registraron durante la interceptación de misiles en Jordania.Explosiones se registraron durante la interceptación de misiles en Jordania.
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Las defensas aéreas de Jordania interceptaron este domingo tres misiles lanzados por Irán, mientras que un cuarto proyectil cayó en una zona remota sin provocar víctimas ni daños materiales, según informaron las Fuerzas Armadas jordanas.

El episodio ocurrió en el marco de una nueva escalada de ataques iraníes contra aliados regionales de Estados Unidos. Previamente, el Ejército de Israel había advertido sobre el lanzamiento de misiles con dirección a la ciudad portuaria de Aqaba, ubicada en el sur de Jordania.

De acuerdo con testigos de la zona, se escucharon varias explosiones correspondientes a las intercepciones, que contaron con el apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel debido a la cercanía con la frontera.

Mirá tambiénIrán atacó con drones bases militares de Estados Unidos en Kuwait

Desmienten evacuaciones

Horas antes del ataque, el Gobierno jordano negó que el aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Aqaba hubieran sido evacuados.

La aclaración surgió luego de que la Embajada de Estados Unidos asegurara que ambas instalaciones habían sido desalojadas ante una "amenaza específica y creíble".

Ataque contra una planta nuclear

En paralelo, la Organización de Energía Atómica de Irán denunció que fuerzas estadounidenses atacaron durante la madrugada la planta nuclear de Darkhovin, ubicada en el sur del país, cerca de la frontera con Irak.

Smoke rises from an explosion at an unknown location, during what U.S. Central Command (CENTCOM) says are strikes on Iran, in this still image taken from a handout video released on July 19, 2026. U.S. Central Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. OVERLAY AND MASKING AT SOURCE. VERIFICATION: Location and date could not be verified. No earlier version of the video found posted online before July 19.La tensión regional aumentó tras nuevos ataques entre Irán y aliados de EE.UU.

Según las autoridades iraníes, la instalación se encuentra actualmente en una etapa preliminar de construcción.

Planta estratégica

Por otra parte, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait informó que una de sus plantas de energía y desalinización fue atacada por segunda vez en apenas dos días.

Smoke rises from an explosion at an unknown location, during what U.S. Central Command (CENTCOM) says are strikes on Iran, in this still image taken from a handout video released on July 19, 2026. U.S. Central Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. OVERLAY AND MASKING AT SOURCE. VERIFICATION: Location and date could not be verified. No earlier version of the video found posted online before July 19.La escalada militar crece con nuevos ataques en Medio Oriente.

El complejo abastece cerca del 90% de las necesidades de agua dulce del país y, tras el impacto, se registraron incendios que afectaron numerosas unidades de generación eléctrica.

Ante la situación, las autoridades activaron los planes de contingencia con el objetivo de mantener la estabilidad del sistema eléctrico y garantizar el suministro a la población.

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