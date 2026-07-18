Escalada bélica

Medio Oriente: Irán atacó bases de Estados Unidos en Kuwait y Baréin

El cuerpo de élite iraní afirmó haber provocado bajas en las filas norteamericanas tras bombardear hangares, centros de inteligencia y radares. Las operaciones aéreas se dan como respuesta a la séptima noche consecutiva de ataques de Washington sobre territorio persa y amenazan con arrastrar a otros países de la región al conflicto.