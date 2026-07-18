Alarma en África

El ébola no da tregua en el Congo: los muertos ya superan los 860

El gobierno congoleño confirmó que los contagios ya superan los 2.100 en el este del país. A pesar de los esfuerzos de contención y el incremento en el rastreo de contactos, la dispersión geográfica complica el control de la epidemia. En contraposición, Uganda dio de alta a su último paciente.